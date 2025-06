Taglio del nastro per la nuova sede dell’archivio comunale

Taglio del nastro, domani, sabato, alle 11.45 per il nuovo archivio comunale di Rho in via Bersaglio.

Prima dell’inaugurazione il convegno dal titolo "Memorie di carta"

Prima dell’inaugurazione, alle 9.45, nella Sala Convegni del Tourist Infopoint di piazza San Vittore, si terrà il convegno dal titolo «Memorie di carta: Scopriamo il nuovo Archivio Comunale» e al quale interverranno il sindaco Andrea Orlandi, l'assessore agli Affari generali Alessandra Borghetti, la funzionaria della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia Sara Anselmo, la dirigente agli Affari generali Emanuela Marcoccia.

Durante il taglio del nastro in via Bersaglio sarà esposta una selezione di documenti che raccontano il passato di Rho

Durante il taglio del nastro in via Bersaglio sarà esposta una selezione di documenti. «L'Archivio comunale è un incredibile contenitore di memoria – afferma l'assessore agli Affari generali Alessandra Borghetti – Conserva atti che raccontano il nostro passato: vanno protetti al meglio, con la cura che la storia di Rho merita come i regolamenti degli anni Venti e Trenta del Novecento che indicano come provvedere all'accensione e allo spegnimento manuale dei lampioni».