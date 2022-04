Taglio del nastro per la nuova sede della Pro Loco e Protezione Civile

La bella notizia

Nuova sede per la Protezione civile e la Pro Loco di San Giorgio su Legnano e Canegrate.

Stamattina, 9 aprile 2022, c'è stata l'inaugurazione della nuova sede della Pro loco e Protezione civile di San Giorgio su Legnano e Canegrate, intitolata ad Alberto Masetti.

La nuova sede della Pro Loco

Inaugurazione della nuova sede della Pro Loco a San Giorgio su Legnano in via Cesare Battisti: presente il sindaco di Canegrate, Roberto Colombo che ha voluto ringraziare i volontari di pro loco e Protezione Civile per il lavoro che fanno tutti i giorni. Un momento di raccoglimento anche per ricordare Alberto Masetti al quale è dedicata la sede. Presente anche il consigliere di Città Metropolitana, Sara Bettinelli:

"I volontari devono mettere in gioco tutte le loro competenze e preparazione. È bellissima la scelta della posizione della sede qui in comune, perché è la casa di tutti i cittadini ed è un segnale di vicinanza ai cittadini"

Le parole di Pro Loco e Protezione Civile

Intervenuto al taglio del nastro anche Fabio Morelli presidente della Pro Loco:

"L'impegno di tutti ha portato a questo risultato - ha affermato - l'obiettivo è tenere aperta la sede come punto informazioni per raccogliete dediche e critiche, grazie a tutti i volontari che hanno contribuito alla sistemazione della sede, e grazie a tutti i soci che ad oggi sono 260. Abbiamo dedicato ad Alberto Masetti la sede con le lacrime agli occhi".

Soddisfatto anche Marco Carrera presidente della Protezione Civile