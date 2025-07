l'importante novità per gli automobilisti

In una logica di collaborazione istituzionale, la realizzazione della strada è stata resa possibile attraverso un accordo i tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Casorezzo

Martedì 1 luglio è stato inaugurato, e aperto al traffico, il nuovo tratto della SP 128 "Diramazione di Ossona", km 2+750 alla km 3+787, nel Comune di Casorezzo. La nuova tratta consentirà di rendere più fluido il traffico automobilistico evitando di congestionare il centro cittadino.

Taglio del nastro per la nuova "Diramazione di Ossona"

In una logica di collaborazione istituzionale, la realizzazione della strada è stata resa possibile attraverso un accordo i tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Casorezzo. Il costo di oltre un chilometro, per una superficie bituminata di 9000 mq, è stato di € 1.865.000,00 di cui € 1.765.000,00 a carico della Città metropolitana e il restante del comune di Casorezzo.

Così commenta la consigliera delegata metropolitana alla mobilità e alle infrastrutture Daniela Caputo: "Questa infrastruttura moderna e sostenibile permetterà non solo di alleggerire il traffico il Comune di Casorezzo, ma accompagnerà lo sviluppo di un territorio strategico. Inoltre, la riqualificazione garantirà in inoltre maggiore sicurezza agli automobilisti che quotidianamente la utilizzano. Il nostro impegno in futuro sarà lavorare per migliorare sempre più le nostre arterie stradali