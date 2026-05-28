Taglio del nastro per il rinnovato bocciodromo comunale di Bareggio, riqualificato grazie a un contributo europeo PNRR di 1 milione 250mila euro, con l’aggiunta di 350.000 euro di fondi comunali.

Taglio del nastro per il rinnovato bocciodromo comunale

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio, permettendo così di illustrare a tutta la comunità, l’imponente restyling della struttura. Nel dettaglio i lavori hanno riguardato in particolare la rimozione dell’amianto, l’efficientamento energetico con la sostituzione di tutti i serramenti, la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento, di un nuovo impianto luci, di una nuova copertura, di un nuovo controsoffitto e la sistemazione dei campi.

In accordo con la famiglia, l’edificio è stato intitolato a Silvano Braga, pilastro della Bocciofila Bareggese, che purtroppo non è riuscito a vedere terminati i lavori a cui teneva tantissimo e che, finché ha potuto, ha sempre seguito da vicino.

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Il commento del sindaco

“Quella della nostra Amministrazione di riqualificare il bocciodromo – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo – è una scelta politica ben precisa: mentre intorno a noi tante bocciofile chiudono, noi abbiamo voluto investire per restituire alla collettività un luogo di aggregazione e di socialità, non solo per Bareggio ma per tutto il territorio. Inoltre, la struttura diventerà sede di alcune associazioni di Bareggio”.

Numerose le autorità presenti all’inaugurazione: gli onorevoli Mario Mantovani e Fabrizio Cecchetti, il consigliere regionale Silvia Scurati, il presidente regionale della FIB Sergio Ripamonti, la delegata del CONI Milano Claudia Giordani e i campioni delle bocce Luca Viscusi, Marco Luraghi, Roberto Antonini e Roberto Signorini. É pervenuto anche un messaggio del sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia Federica Picchi.

“I ringraziamenti da fare sono tanti – ha concluso il sindaco Colombo -: ai miei colleghi di Giunta, ai dipendenti comunali che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato e a tutti i volontari che negli ultimi giorni si sono messi a disposizione per aiutarci a pulire e riarredare l’edificio”.

Le parole di Scurati, Sisti e Cecchetti

Dell’inaugurazione ha parlato anche la consigliera regionale bareggese della Lega, Silvia Scurati:

“Come consigliere regionale del territorio sono orgogliosa di vedere restituito alla comunità uno spazio così importante per la socialità e lo sport. Grazie a un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro, di cui 1,25 milioni da fondi PNRR e 350 mila euro comunali, è stato possibile riqualificare completamente la struttura con importanti interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico. Si tratta di una scelta importante che valorizza un luogo storico di aggregazione e socialità per Bareggio e per tutto il territorio. Complimenti al sindaco Colombo, all’Amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato”.

Molto soddisfatto il segretario cittadino della Lega Giuseppe Sisti, che non ha perso occasione per tirare qualche stoccata alle opposizioni consiliari:

“La Lega di Bareggio esprime grande soddisfazione per l’inaugurazione del bocciodromo comunale, avvenuta ieri sera, e si congratula con l’Amministrazione guidata dal sindaco Colombo per aver portato a termine un intervento di riqualificazione imponente e atteso da decenni. Con un investimento di 1 milione 600mila euro, il bocciodromo è stato completamente trasformato grazie a un restyling profondo. La scelta più semplice sarebbe stata quella fatta da molte altre Amministrazioni del territorio: chiuderlo e abbandonare la struttura al degrado. L’Amministrazione Colombo ha invece deciso di investire per restituire ai cittadini, soprattutto ai meno giovani, un luogo di aggregazione che diventerà anche la casa di associazioni del territorio. Dispiace constatare che, anche in un momento positivo per Bareggio, non siano mancati i soliti “gufi” della minoranza, che fino all’ultimo hanno sperato che questo obiettivo non venisse raggiunto. Anche ieri sera alcuni esponenti dell’opposizione presenti alla cerimonia si intrattenevano con i cittadini presenti per sottolineare il ritardo nella conclusione dei lavori. È vero: i lavori sono terminati in ritardo. Ma non di un anno, come raccontano loro. Di almeno trent’anni. Perché l’amianto non è certo comparso durante l’Amministrazione Colombo: è sempre stato presente. Era presente anche quando governavano loro e, allora, non fecero nulla per affrontare questo problema, così come tanti altri lasciati irrisolti negli anni. Fin dal primo mandato, questa Amministrazione ha scelto di lavorare concretamente per recuperare il bocciodromo e renderlo finalmente più vivibile, più sicuro e più efficiente. Oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti: Bareggio ha riavuto una struttura moderna, riqualificata e pronta a tornare un punto di riferimento per la comunità”.

Dall’onorevole Cecchetti sono arrivati infine i complimenti all’Amministrazione bareggese per il risultato ottenuto: