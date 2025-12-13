Taglio del nastro per il nuovo campo da bocce

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Cse «Molecole» e il Centro sociale anziani Vanzaghello

Inaugurato giovedì pomeriggio, 11 dicembre, il nuovo campo da bocce al Centro civico in piazza Pertini a Vanzaghello, realizzato in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Cse «Molecole» e il Centro sociale anziani Vanzaghello.

Uno spazio per ritrovarsi, socializzare e giocare insieme, una struttura che si candida a diventare un importante punto di riferimento per la cittadinanza intera.

Taglio del nastro, prova sul campo e merenda

Dopo il taglio del nastro i presenti alla cerimonia sono entrati in campo, assieme ai ragazzi del Cse, per provare in prima persona le bocce. Al termine dell’inaugurazione e dopo la prova sul campo, Il Centro sociale anziani ha offerto a tutti la merenda.

I ringraziamenti del sindaco

«Grazie al Centro sociale anziani Vanzaghello, al Cse “Molecole”, al presidente della Bocciofila di Turbigo Maurice Gazziero per la donazione del campo – commenta il sindaco Arconte Gatti – Grazie anche all’assessore Simona Giudici per aver promosso in prima persona l’iniziativa, all’assessore Claudio Zara e al personale dell’Ufficio Tecnico per la progettazione e la gestione».