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Sversamento nel Naviglio: Cassinetta si costituirà parte civile

L’Amministrazione esprime profonda preoccupazione per le gravi conseguenze ambientali che questo fatto sta comportando.

Sversamento nel Naviglio: Cassinetta si costituirà parte civile

Cassinetta di Lugagnano ·

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A seguito del grave episodio di sversamento di idrocarburi che lo scorso 4 settembre ha interessato il Naviglio Grande e il reticolo idrico del territorio, l’Amministrazione Comunale di Cassinetta di Lugagnano esprime profonda preoccupazione per le gravi conseguenze ambientali che questo fatto sta comportando.

 

Episodio gravissimo

​Si tratta di un episodio gravissimo che va a colpire un territorio già fortemente sottoposto a stress.

“Il ferimento della nostra rete idrica rappresenta un ulteriore e duro colpo per l’equilibrio dell’ecosistema locale, la tutela della biodiversità e l’inestimabile patrimonio naturalistico e agricolo di Cassinetta di Lugagnano, orgogliosamente parte della rete nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia” e incastonata nel cuore del Parco del Ticino, Riserva della Biosfera Mab Unesco” sottolineano dall’Amministrazione.

 

Il commento del sindaco Finiguerra

​«Siamo di fronte a un vero disastro che ferisce il nostro territorio già fortemente sollecitato – dichiara il sindaco Domenico Finiguerra – Riponiamo la massima fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della Magistratura, con l’auspicio che i responsabili vengano al più presto individuati e puniti. A tutela della nostra comunità e a difesa del nostro patrimonio naturale, riconosciuto a livello internazionale, annunciamo fin d’ora che il Comune di Cassinetta di Lugagnano si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario che ne scaturirà».

​L’Amministrazione continuerà a monitorare costantemente la situazione in stretta collaborazione con la Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia, il Parco del Ticino, il Consorzio Villoresi e gli altri enti competenti. ​In attesa del completamento delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza promosse dalle autorità preposte, il sindaco ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, disponendo il divieto immediato di attingimento e utilizzo delle acque del reticolo idrico interessato per qualsiasi scopo (compresi quelli agricoli e zootecnici), nonché il divieto assoluto di pesca. I cittadini verranno tempestivamente informati sul ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

 

Domenico Finiguerra
Domenico Finiguerra

Servono più controlli

 

​«Auspico infine , conclude  Finiguerra – che questo episodio possa finalmente rappresentare un punto di svolta per rafforzare in modo strutturale il monitoraggio e il controllo su tutto il reticolo idrico e sul Naviglio Grande. Al di là di questo devastante evento, infatti, negli ultimi anni assistiamo troppo spesso allo sversamento di sostanze inquinanti nelle nostre acque: è fondamentale mettere in campo azioni di sorveglianza più incisive a tutela dei nostri fiumi e della salute collettiva. Non dobbiamo mai dimenticare che il Naviglio Grande e l’intero reticolo idrico rappresentano il vero e proprio sistema circolatorio del nostro territorio, essenziale per garantire alla nostra pianura di continuare a essere una straordinaria fonte di produzione alimentare per il paese».

 

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