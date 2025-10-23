“Svegliati dalla Palestina”: un evento di speranza costruita dal basso

L’evento ha tra gli altri, l’obiettivo di raccontare e riflettere su come la mobilitazione dal basso abbia riacceso coscienze che sembravano da tempo sopite

Il PD Abbiategrasso e Cassinetta ha organizzato, per il 3 novembre alle 21, in Sala Consiliare, un evento con l’europarlamentare AVS Benedetta Scuderi e il Consigliere Regionale PD Paolo Romano dal titolo “Svegliati dalla Palestina. Dalle piazze alla Flottilla: la speranza costruita dal basso”.

A moderare, sarà Lorenzo Rotella, giornalista La Stampa e Presidente del Comitato Bene Comune.

L’evento ha tra gli altri, l’obiettivo di raccontare e riflettere su come la mobilitazione dal basso abbia riacceso coscienze che sembravano da tempo sopite e quali passi concreti servono per tenere accesi i riflettori su Gaza, tra “piano di pace” di Trump, violazioni del diritto internazionale e crisi dell’informazione. In questo scenario, la Flottilla ha avuto un impatto simbolico e politico dirompente: un’azione capace di parlare il linguaggio del presente e mobilitare milioni di persone. L’onda rischia, però, di spegnersi se non si costruisce una casa comune, un immaginario condiviso e leadership diffusa.

Benedetta Scuderi e Paolo Romano, attivisti della Global Sumud Flotilla racconteranno, inoltre, la loro esperienza: dal viaggio in mare alla carcerazione, fino al rientro in Italia.