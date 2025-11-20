Superstrada Vigevano-Albairate, firmato il contratto

Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha espresso soddisfazione rispetto alla firma definitiva del contratto per la realizzazione della Superstrada Vigevano-Albairate.

“La firma del contratto per la realizzazione della Superstrada Vigevano–Albairate è una notizia che il territorio attendeva da anni. Finalmente si passa alla fase operativa, con i cantieri che partiranno entro fine anno. Un passo avanti concreto per migliorare la mobilità e dare risposte reali a cittadini e imprese di tutta l’area del Vigevanese e dell’Abbiatense. Questa è un’opera strategica per collegare meglio i comuni, snellire il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e sostenere le attività produttive di un territorio che merita più attenzione e più investimenti. Dopo tanti rinvii e troppa burocrazia, si apre finalmente una fase nuova e concreta. Un ringraziamento va anche al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha sempre creduto in quest’intervento e ha dato l’impulso decisivo per sbloccare un’opera attesa da troppo tempo. Il suo impegno è stato fondamentale per arrivare a questo risultato. La Lega continuerà a vigilare affinché l’avanzamento dei lavori rispetti il cronoprogramma e affinché vengano tutelate le esigenze delle comunità locali. È un risultato importante, frutto di un lavoro costante, che guarda allo sviluppo e al futuro della nostra area.”