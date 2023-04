Superstrada Boffalora-Malpensa, scatta la mobilitazione per la sicurezza

Più sicurezza sulla superstrada Boffalora-Malpensa. Dopo l'ennesimo incidente sul tratto di strada della SS336 tra Magenta e Mesero dello scorso weekend sono partite le richieste dei cittadini.

Un primo tentativo di sensibilizzazione alla pericolosità del tratto è arrivato, come spesso accade, dai social network ed in particolare da un gruppo Facebook, . Si chiama «Mesero-Magenta: il tratto della morte».

Moneta è infatti molto attento e sensibile sul tema degli incidenti stradali:

«Da piccolo sono rimasto coinvolto in un sinistro dove purtroppo una persona ha perso la vita - prosegue - Per anni inoltre ho prestato servizio sulle ambulanze come volontario, quindi sono sempre molto attento a queste vicende. Ritengo infatti che non sia possibile morire in un tratto rettilineo, dove bisognerebbe andare ad un massimo di 70 km/h. Visto però che ogni due per tre succedono queste cose, forse è necessario un intervento risolutivo, perchè la doppia linea continua non basta».