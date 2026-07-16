Summer Festival: una notte, un grande evento, un intero paese in festa

Tutto pronto per il gran finale. Sabato 18 luglio 2026, dalle 19 alle 2, il Gaggiano Summer Festival si prepara a chiudere la sua prima edizione con una serata speciale.

Una notte, un grande evento, un intero paese in festa

Le vie del centro si trasformeranno in un unico grande percorso di festa:

“La prima serata è stata volutamente pensata per le famiglia con la Cena in Bianco con le specialità dei ristoratori locali e l’ironia e dei comici di Zelig Lab; la seconda con un focus più giovane con l’energia di Radio 105, che ha coinvolto il pubblico dall’inizio alla fine, regalando uno spettacolo che resterà tra i momenti più belli di questa prima edizione del Festival. Trasformando le sponde del Naviglio in una discoteca sotto le stelle – sottolinea Gabriel Gualtieri consigliere delegato per gli Eventi- Siamo molto soddisfatti di come sono andate le prime due serate. L’ultima coinvolgerà tutto il paese e culminerà che lo spettacolo pirotecnico che illuminerà le acque del Naviglio. Un’iniziativa che ha acceso le serate gaggianesi, coinvolto le attività commerciali locali e promosso le nostre attività oltre i confini del Comune”.

Ultimo capitolo della prima edizione

Dopo due serate che hanno coinvolto migliaia di persone, il Gaggiano Summer Festival è pronto a chiudere la sua prima edizione con l’appuntamento più atteso: Il Gran Finale.

Domani sera Gaggiano si trasformerà in un’unica, grande festa a cielo aperto. Via Gozzadini, via Roma, via Liberazione, via Carroccio, piazza della Repubblica e piazza Daccò saranno animate da musica, spettacoli, artisti, hobbisti, food truck, negozi aperti e tante iniziative pensate per tutte le età. Ad accendere il palco principale saranno i padroni di casa di Tutto Esaurito di Radio 105, Mitch e Fabio Liuzzi, che accompagneranno il pubblico in una serata ricca di energia. Prima del grande spettacolo di mezzanotte saliranno sul palco anche gli special guest Neja e Mister AX, pronti a far cantare e divertire tutta la piazza.

Allo scoccare della mezzanotte, tutti con lo sguardo rivolto al Naviglio per il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, uno dei momenti più emozionanti e attesi dell’intera manifestazione.

L’ultima serata sarà anche la più grande: un evento che coinvolgerà l’intero centro del paese per celebrare insieme la conclusione della prima edizione del Gaggiano Summer Festival.

Dalle sensazione si percepisce che l’esperimento voluto dall’Amministrazione guidata da Enrico Baj ha colpito nel segno, le migliaia di persone che hanno partecipate alle prime due serata sono di buon auspicio per un finale scoppiettante. Ora è tempo di festa, per i bilancio si può aspettare la prossima settimana