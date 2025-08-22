Pubblicato:
i lavori previsti
Sulla A8 chiuso per una notte lo svincolo di Lainate Arese
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano o allo svincolo di Origgio
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 23:00 di sabato 23 alle 7:00 di domenica 24 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.
Sulla A8 chiuso per una notte lo svincolo di Lainate Arese
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano o allo svincolo di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per poi percorrere la SP233 della Varesina in direzione di Arese.