Sudari sui municipi d’Italia per Gaza

Anche il Comune di Legnano ha aderito alla campagna "50mila sudari per la pace". Il sindacostamattina, sabato 24 maggio, ha esposto un lenzuolo bianco. "Chiediamo pace a Gaza. E quando le parole non bastano più, resta solo l'umana pietà - afferma - Quella che fa stendere un sudario su un cadavere. Quella che oggi ci porta a stendere un lenzuolo bianco sul blacone del nostro Municipio. Anche Legnano non si rassegna e continua a chiedere pace".