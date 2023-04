Successo per l’iniziativa «#idirittiaddosso»

Grande successo per il contest «#idirittiaddosso» realizzato in occasione della celebrazione della Festa della Donna, organizzato dal gruppo Num de Bià di Abbiategrasso.

«Siamo molto soddisfatti per le numerose adesioni avute e per tutto l’interesse che il progetto ha suscitato: per noi è motivo di grande orgoglio, in quanto l’obiettivo principale era proprio quello di sensibilizzare i cittadini attorno ad un tema molto attuale ed importante» racconta Simona Posla, portavoce del gruppo.

«Molte persone si sono avvicinate all’iniziativa per la curiosità suscitata dai diversi post presenti sul gruppo facebook, in cui i partecipanti indossavano la maglietta creata appositamente per celebrare la Festa della Donna in maniera diversa e sicuramente non banale», continua Simona.