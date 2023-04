In piazza Castello la ruota panoramica da 34 metri

Sabato 8 aprile 2023 in piazza Castello ad Abbiategrasso si inaugura la “Grand Roue 34”, la più grande ruota panoramica mai montata a Milano e provincia.

Ruota panoramica

Alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La struttura inaugura ufficialmente sabato 8 aprile in presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale, e resta in città fino a domenica 7

maggio 2023. La Grand Roue 34 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, il che la rende un'attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte.

«È un gran piacere poter offrire alla città di Abbiategrasso – racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, gestore della struttura – una nuova attrazione moderna e tecnologica, che siamo convinti sarà apprezzata sia dai residenti, sia dai turisti. La Grand Roue 34 è stata costruita con la massima cura per i dettagli, in modo da garantire ai nostri passeggeri comfort e sicurezza».

34 metri

La ruota panoramica resta in piazza Castello ad Abbiategrasso da sabato 8 aprile a domenica 7 maggio 2023.

«Si tratta di una struttura importante su cui abbiamo scommesso – aggiunge Valter Bertani, assessore alle Manifestazioni pubbliche del Comune di Abbiategrasso – per valorizzare ulteriormente l’offerta turistica di Abbiategrasso e per far apprezzare da una nuova prospettiva gli splendidi scorci della città. In più, ha anche una funzione sociale per persone anziane e con disabilità: in accordo coi gestori – prosegue – sarà dedicata una mattinata ai disabili, che possono accedere gratuitamente ed esclusivamente alla struttura».

Attrazione

In questo modo, infatti, sarà possibile regalare un momento unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi a pieno l’attrazione. Gli orari di apertura sono dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 23, il venerdì dalle 15 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 23.30, il sabato dalle 10 a mezzanotte e la domenica dalle 10 alle 23.