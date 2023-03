Successo per l'inaugurazione della panchina rosa di Nosate. Il taglio del nastro è avvenuto nel corso della "Camminata in rosa" che nei giorni scorsi ha attirato numerosi partecipanti dei Comuni del Castanese.

Una camminata tutta al femminile

Si intitolava «Oltre la mimosa» la camminata, tutta al femminile, che domenica ha visto partecipare numerose donne del territorio Castanese. Il ritrovo è avvenuto alle 8.30 in piazza Mazzini. Da lì la distribuzione delle pettorine a cura dell’associazione Cuore di donna, che organizzava l’evento. La partenza, poi, alle 9.30 alla volta di Nosate. L’arrivo, in Santa Maria in Binda, quindi è avvenuto poco dopo le 10.30. Un momento, questo, che ha preceduto il taglio del nastro della panchina rosa.

Il taglio del nastro della panchina rosa

Proprio a Nosate, alla presenza dei sindaci Roberto Cattaneo (Nosate), Giuseppe Pignatiello (Castano Primo) e Giorgio Braga (Robecchetto con Induno), si è svolta l'inaugurazione della panchina rosa.

Un'iniziativa a scopo benefico

Il ricavato di questa iniziativa andrà all’associazione Cuore di donna stessa, la quale si occuperà di organizzare percorsi dedicati alla prevenzioni e destinati, giocoforza, alle donne.