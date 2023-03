Un marzo di appuntamenti in occasione della Festa delle donne

Un mese di marzo con letture, incontri, spettacoli, camminate e una messa che sarà officiata l’8 marzo nella chiesa del Monastero delle Carmelitane scalze: è il programma di iniziative diffuse a Legnano in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Festa della donna, tutte le iniziative

Un ricco programma realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione Femminile – Pari opportunità, La Rete antiviolenza Ticino-Olona, la biblioteca Augusto Marinoni, associazioni cittadine, la libreria Ubik e lo IAL.

Partiti la scorsa settimana con un incontro sulla fibromialgia come malattia di genere proposto da FNP/CISL e Associazione italiana per lo studio del fegato, il calendario degli appuntamenti si snoda dal 6 al 27 marzo

«Il programma della Giornata internazionale dei diritti della Donna che proponiamo alla città è, anche quest’anno, il risultato della collaborazione assidua fra l’amministrazione e le forze vive del territorio impegnate a vario titolo sulla fondamentale questione della parità di genere e dell’inclusione -sottolinea l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. Ad accomunare la quindicina di appuntamenti in calendario è la volontà di sensibilizzare e diffondere un’autentica cultura delle pari opportunità attraverso le riflessioni che scaturiranno dagli incontri, dalle letture e dai momenti di spettacolo. Inoltre, per le ragazze iscritte ai servizi educativi comunali Cag Mazzafame e Trivium Canazza e per le donne con figli sino ai 6 anni saranno organizzati laboratori artistici e ludico creativi allo scopo di coinvolgere ancora più attivamente donne di fasce d’età diverse che vivono momenti delicati come l’adolescenza o l’esperienza dell’essere madre. Il mio augurio è che queste proposte così diversificate possano incontrare l’interesse di fasce d’età e di nazionalità diverse per l’importanza che in ogni ambito, dalla scuola al lavoro alla vita domestica, le tematiche della parità di genere rivestono».

Il programma

Anche quest’anno il manifesto della Giornata internazionale della Donna è stato realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Carlo Dell’Acqua di Legnano ed è stato frutto di una selezione fra più elaborati. Autori del lavoro scelto dall’amministrazione sono gli studenti della III B Milena Croci, Giada de Rosalia e Sebastian Quiroz Ayala, coordinati dal professor Gaetano Salvatore Drago. Nel manifesto sono rappresentate 3 donne diverse per etnia, cultura e aspetto fisico che si tengono la mano per rappresentare unità e aiuto reciproco.

Venendo agli eventi in calendario si comincia lunedì 6 marzo (e fino a venerdì 10) con “La lettura è

femminile” allo Spazio Incontro Canazza di via Colombes. I cittadini potrà presentarsi allo Spazio Incontro per ricevere in dono di un libro, grazie a Girolibri, scritto da autrici che raccontano storie al femminile, la cui trama è il racconto di un personaggio femminile.

Tre gli appuntamenti dell’8 marzo: alle 9, al monastero delle Carmelitane, la messa per le donne di tutto il mondo a cura del Centro Femminile Italiano; dalle 16 alle 17 al Cag di Mazzafame laboratorio artistico

“Open air”, in cui le ragazze decoreranno con i propri nomi e passioni una delle colonne del porticato del

Centro Pertini dedicandola a tutte le donne; alle 18.30 alla libreria Ubik il reading teatralizzato con quattro lettrici del libro di Conchita de Gregorio “Un’ultima cosa”, un testo che narra e rappresenta diverse figure femminili cui è offerta, con questo testo, un’ultima parola. Prenotazioni entro il 7 marzo alla libreria.

Il 9 marzo alle 18 a Palazzo Leone da Perego sarà la volta di “Protagoniste”, lettura di brani significativi di autrici riguardanti l’universo femminile a cura della Commissione Femminile Pari Opportunità di Legnano in collaborazione con l'Associazione "Il Brutto Anatroccolo"

Due gli appuntamenti a Mazzafame di domenica 12 marzo. Dalle 14.15 alle 17 torna l’8 Marzo Run per

ricordare Cristina dall’Orto con ritrovo nella nuova sede della Casa del Volontariato, cui seguirà la

passeggiata nel Parco Alto Milanese (entrata Via Della Pace) con letture, cui parteciperà la Scuola Di

Babele. Alle 16.00 ritorno al Centro Pertini per assistere alle letture “gruppo alta voce” del centro diurno di Legnano. Al termine della performance saranno consegnati dei gadget. Alle 17, sempre nel Centro Pertini, andrà in scena “Il diario di Lory e Mimì”, spettacolo o musicale a cura di Casa del Volontariato e del Terzo Settore in collaborazione con ATI Mazzafame. Dopo la proiezione del video del brano titolato “Elisa” scritto da Laura Bonomi, la stessa Bonomi accompagnata dalla chitarra e dal piano digitale di Nicola Gallo, renderà omaggio alla vita e alle canzoni di Loredana Bertè e Mia Martini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti e drink di benvenuto.

Il 14 marzo alle 17 l’appuntamento è nella biblioteca “Marinoni” per la presentazione del libro “Frida Kahlo nella sua casa Azul” con l’autrice Chiara Lossani e attività laboratoriale per bambini dai 6 ai10 anni. Sabato 18 marzo alle 14.30 a Palazzo Leone da Perego l’associazione Jasmine presenta "FUTURA, tempo e lavoro al femminile", una conferenza sulle esperienze di vita legate al lavoro seguita da una sfilata di moda in cui le modelle indosseranno abiti caratterizzati dai colori tipici del Marocco. Al termine dell'evento l’Associazione Jasmine premierà alcune donne che si sono distinte nella loro professione.

Venerdì 24 marzo alle 21 nell’auditorium Rodari l'associazione "Il Brutto anatroccolo" in collaborazione con Jose’ Quintana, di e con Anna Maria Porcu porta in scena "Antes de que me vaja" (Prima che me ne vada), spettacolo teatrale di e con Anna Maria Porcu, su un’anziana signora appassionata di teatro che, grazie a un giovane e talentuoso maestro, scopre il teatro contemporaneo. Insieme racconteranno la loro esperienza fatta di amore, rispetto e delicatezza. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Tre gli appuntamenti per sabato 25 marzo: dalle 10 alle 12.30 al nido “Aldo Moro” di via Nazario Sauro la

cooperativa Stripes darà vita a “Donne in gioco”, laboratorio ludico-creativo per donne e bambini 0-6 anni.

Uno spazio per mettersi in gioco con i propri figli sperimentando nuovi materiali, che creano curiosità e

creatività al fine di diventare protagonisti insieme. Ingresso gratuito e iscrizione obbligatoria prenotandosi al 338 7116909 oppure via mail all'indirizzo deborah.raimondi@pedagogia.it .

Nel pomeriggio alle 17 alla biblioteca “Marinoni” presentazione del libro "Il talento delle donne" di Odile

Robotti con una discussione sul tema donne e lavoro. La sera, alle 21, al Centro Pertini va in scena “Le donne al Parlamento”, spettacolo teatrale da Aristofane con l’adattamento di Luciano Mastellari e le allieve e gli allievi della Scuola di Teatro “Il Salice” del Centro Pertini. L'ingresso è gratuito. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata, al 393/9914770 oppure alla email ati.legnano.mazzafame@gmail.com.

Domenica 26 marzo dalle 10 alle 12.30 al Parco Castello quarta edizione della Camminata per la vita a cura di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, delegazione di Legnano. La camminata è un evento podistico non competitivo con finalità benefiche e l'obiettivo di diffondere stili di vita sani oltre che l'importanza della prevenzione in ambito oncologico. Iscrizioni direttamente sul posto.

Chiude il calendario, lunedì 27 marzo alle 17 nella sede IAL di via Cuttica, “le dee.. sette amiche nascoste”, letture su tematiche femminili a cura dell’associazione "Il Brutto Anatroccolo", con il coinvolgimento della cittadinanza, e in particolare degli adolescenti e delle loro famiglie. In conclusione aperitivo servito dagli studenti dello IAL.