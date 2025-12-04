Tra i momenti più attesi, la presenza del calciatore Daniele Bonera, pilastro della difesa del Milan e della nazionale italiana

Dopo la sorprendente edizione dell’anno scorso, quando furono raccolti oltre 9.000 euro poi donati alla Cooperativa del Fiore, anche quest’anno la Tombolata di Natale di Beneficenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Magenta ha superato ogni aspettativa.

Successo per la Tombolata benefica organizzata dall’Associazione nazionale carabinieri

L’evento si è svolto domenica 30 novembre 2025 presso gli spazi della Parrocchia Sacra Famiglia, richiamando un pubblico numerosissimo e confermandosi un appuntamento molto atteso dalla comunità.

A guidare l’iniziativa sono stati il presidente della sezione ANC Renzo Tiberini e l’architetto Luca Barbaglia, promotori instancabili che hanno saputo coinvolgere cittadini, famiglie, istituzioni e attività del territorio in un progetto solidale di grande valore.

L’edizione 2025 conferma le aspettive: un altro risultato eccezionale che ha permesso di raccogliere quasi 8.250 euro, una cifra importante che è stata interamente devoluta in beneficenza all’associazione I Sogni di Ele, impegnata nel supporto a bambini e famiglie che affrontano percorsi di cura complessi.

Il clima di festa, unito alla finalità solidale, ha reso la giornata speciale per tutti i partecipanti.

Presente anche l’ex giocatore del Milan, Bonera

Ospiti d’eccezione e grande entusiasmo. Tra i momenti più attesi, la presenza del calciatore Daniele Bonera, pilastro della difesa del Milan e della nazionale italiana, che ha contribuito alla raccolta fondi donando un pallone autografato, poi diventato uno dei premi più ambiti della serata.

Ha partecipato anche il vicesindaco di Magenta Enzo Tenti, portando il saluto dell’amministrazione comunale e sottolineando l’importanza di iniziative che uniscono solidarietà e comunità.

Come da tradizione, la tombolata è stata ricchissima di premi: giochi, cesti, buoni offerta e tante sorprese pensate soprattutto per i più piccoli, che si sono aggiudicati molti dei premi messi in palio.

La generosità degli sponsor locali, molto numerosi anche quest’anno, ha giocato un ruolo fondamentale nel garantire premi di qualità e nel sostenere la causa benefica.

Grande sensibilità da parte della comunità

La riuscita dell’evento conferma ancora una volta quanto la comunità magentina sia sensibile ai progetti di solidarietà e vicina alle associazioni che operano sul territorio.

La Tombolata di Natale dell’Associazione Nazionale Carabinieri si conferma così un appuntamento immancabile, capace di coniugare divertimento, partecipazione e un concreto aiuto a chi ne ha più bisogno.

L’appuntamento è già rinnovato per il prossimo anno, con l’obiettivo di far crescere ancora un’iniziativa che scalda il cuore della città un progetto solidale di grande valore.