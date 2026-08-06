Successo per la festa di Sant’Anna a Bareggio

Ha raccolto l’entusiasmo e la partecipazione di centinaia di cittadini, la cena organizzata sabato 25 luglio in Via Piave, nella frazione San Martino di Bareggio, organizzata dall’associazione La Corte e patrocinata dal comune di Bareggio, in occasione della festa di Sant’Anna.

Le parole del Presidente Zanrè

“Abbiamo voluto rivitalizzare questa importante ricorrenza: – commenta il Presidente della Corte, Giusy Zanrè – l’evento è stato un vero e proprio ritorno alle nostre tradizioni e alle nostre radici. La cena, che ha raccolto centinaia di persone, ha consentito di tornare a celebrare insieme, come una grande comunità, la festa di Sant’Anna”.

I ringraziamenti