Successo per la 55esima Rassegna di Canti Popolari

La Chiesa di San Gaetano di Abbiategrasso, sabato sera 11 ottobre 2025, ha ospitato un iniziativa molto apprezzata dai cittadini: la 55esima Rassegna di Canti Popolari.

La chiesa si è riempita di armonie e suggestioni . Si è infatti tenuta la 55esima edizione della rassegna organizzata dallo storico Coro Tre Cime Città di Abbiategrasso, una delle più longeve d’Italia: seconda solo a livello nazionale e la più antica della Lombardia.

Ha toccato le corde del cuore

Un evento che, come ogni anno, ha saputo toccare le corde del cuore del pubblico presente, grazie a esibizioni intense e cariche di pathos. Oltre al coro di casa, si sono esibiti il Coro Catimaccio di Bolzano e il Coro Popolare Città di Vimercate, regalando uno scambio culturale e musicale di altissimo livello.

Il calore del pubblico non si è fatto attendere: lunghi e scroscianti applausi hanno premiato i cori e l’impegno degli organizzatori. Un momento speciale è stato anche la consegna di un riconoscimento al Coro Tre Cime da parte del presidente del Consiglio comunale, Francesco Bottene, a nome dell’intera amministrazione . Un gesto di gratitudine per l’instancabile lavoro e la passione dimostrata negli anni nell’organizzazione di questa rassegna tanto amata.