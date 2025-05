Successo per la 21° edizione di "Bimbimbici "

Grande successo di "BimbimBici 2025", che si è svolta domenica 25 Maggio. E’ la ventunesima volta che Fiab AbbiateinBici organizza ad Abbiategrasso questa pedalata per bambini della scuola primaria accompagnati dai genitori con lo scopo di promuovere l’uso quotidiano e turistico della bicicletta. Quest’anno il gruppo, ha riunito oltre 120 bambini e genitori alla partenza in piazza Castello.

Dieci chilometri in sicurezza

Oltre alla Polizia Locale, una trentina di soci FIAB hanno presidiato gli incroci, guidato ed accompagnato i partecipanti in un percorso di 10 km che li ha portati alla Cascina Gambarina ed infine alla Cappelletta per una merenda finale. Data la impraticabilità delle strade sterrate, per motivi sanitari dovuti alla epidemia di peste suina, la pedalata in campagna è stata ridotta rispetto agli altri anni, il che ha facilitato i bimbi più piccoli, alcuni di prima elementare.

Alla Cascina Gambarina Marco Cuneo titolare dell’azienda agricola, ha illustrato le coltivazioni e ha insegnato ai bimbi a piantumare in vasetti gli ortaggi. Ognuno si è portato a casa il proprio vasetto per continuare a coltivarlo. Giochi in bicicletta e di abilità hanno divertito tutti i bambini. Ritornati in città, alla Cappelletta una sana merenda a base di marmellate e frutta ha completato il pomeriggio.

Oltre che ai volontari di FIAB Abbiateinbici, un ringraziamento va alla Polizia Locale (e all’Amministrazione Comunale), al Gruppo La Cappelletta e alla Cascina Gambarina, la quale ha anche offerto a tutti i presenti un buono sconto per gli acquisti nel suo spaccio presso la Birreria del Parco. I Dirigenti ed il personale scolastico hanno collaborato distribuendo i volantini agli alunni.

Un grazie anche e tutti i partecipanti e arrivederci al 2026!