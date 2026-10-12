Successo per il laboratorio dei volontari di “Artigiani del Borgo” a Villa Comerio

I volontari di Legnano hanno realizzato manufatti insieme ai ragazzi con disabilità della comunità di via Palestro, gestita dalla cooperativa sociale Codess

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È terminato mercoledì 7 ottobre il laboratorio creativo tenuto dall’associazione di volontariato “Artigiani del Borgo” di Legnano in Villa Comerio a Busto Arsizio.

Creatività e solidarietà a Villa Comerio

Anche quest’anno, i volontari si sono recati nella comunità bustocca per realizzare manufatti con i ragazzi disabili della comunità, gestita dalla cooperativa sociale Codess, di via Palestro. Gli Artigiani del Borgo si presentano in comunità per il secondo anno consecutivo. Creatività e solidarietà si uniscono per un piacevole momento di scambio e benessere.

Gli Artigiani del Borgo hanno la loro sede a Legnano e sono molto attivi in attività di volontariato anche all’interno di istituti comprensivi ed altre realtà. https://www.artigianidelborgo.com/ per saperne di più.