L'iniziativa

Successo per il laboratorio dei volontari di “Artigiani del Borgo” a Villa Comerio

I volontari di Legnano hanno realizzato manufatti insieme ai ragazzi con disabilità della comunità di via Palestro, gestita dalla cooperativa sociale Codess

Successo per il laboratorio dei volontari di “Artigiani del Borgo” a Villa Comerio

Legnano ·

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È terminato mercoledì 7 ottobre il laboratorio creativo tenuto dall’associazione di volontariato “Artigiani del Borgo” di Legnano in Villa Comerio a Busto Arsizio.

Creatività e solidarietà a Villa Comerio

Anche quest’anno, i volontari si sono recati nella comunità bustocca per realizzare manufatti con i ragazzi disabili della comunità, gestita dalla cooperativa sociale Codess, di via Palestro. Gli Artigiani del Borgo si presentano in comunità per il secondo anno consecutivo. Creatività e solidarietà si uniscono per un piacevole momento di scambio e benessere.

Gli Artigiani del Borgo hanno la loro sede a Legnano e sono molto attivi in attività di volontariato anche all’interno di istituti comprensivi ed altre realtà. https://www.artigianidelborgo.com/ per saperne di più.

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