«Abbiamo superato la selezione per partecipare alla Audizione ufficiale del Tour music fest, che sarà a ottobre a Milano, con la canzone «Metropolitana» scritta dal sottoscritto e musicata da Maurizio Taverna. Se dovessimo superare il terzo step in sala di incisione ci qualificheremmo per le finali italiane a San Marino». A raccontare questo nuovo successo della band «Genteincomune» è Sergio Garavaglia, cantante e promoter della Anci band dei sindaci d’Italia nata a dicembre 2002 e che da allora ha sempre suonato gratuitamente per raccolte fondi.

I musicisti

La band è composta da otto elementi tra amministratori e professionisti: oltre a Garavaglia, voce di Ossona, Maurizio Taverna di Cassinetta di Lugagnano alla chitarra, Luca Brusadelli di Olgiate Olona alle tastiere, Martina Bernareggi di Castano Primo alla batteria, Luigi Tresoldi di Cuggiono voce e sassofono, Michele Basta di Casate chitarra basso, Giovanni Darù di Cernusco sul Naviglio voce e chitarra acustica e infine Maria Angela Misci, altra voce di Robecchetto con Induno.

Le attività della band

La band, riconosciuta da Anci nazionale nel 2007, ha inciso diverse canzoni tra cui l’inno dei Comuni «L’Italia dei Comuni» e con Anci Lombardia è stata premiata dalla Presidenza della Repubblica durante un concerto al teatro Parenti di Milano nel 2010 per la raccolta fondi in favore del Comune alluvionato di Veggiano. Durante le belle stagioni la band in questi 22 anni è stata in tournée di più giorni in diverse regioni in Italia e in Ungheria per solidarietà e raccolte fondi, a sostegno delle comunità in difficoltà e contro le mafie, sempre a titolo gratuito chiedendo solo ospitalità. Negli ultimi anni la band, sempre con testi e regia di Sergio Garavaglia, ha girato diversi teatri e piazze in Lombardia, Liguria e Piemonte. Le ultime opere sono «Mai più guerre», «Latitudine periferie» e «La vita le bèla ...a parlare con i limoni». Le canzoni sono quelle di Jannacci, Gaber, Cochi e Renato e altri, oltre a pezzi propri originali.