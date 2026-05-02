Su il sipario sulla 114esima edizione della Fiera di San Majolo

Un fine settimana animato e di festa. Robecco sul Naviglio si prepara a vivere la 114esima Fiera di San Majolo, un calendario ricco di eventi che abbraccia più giornate e coinvolge l’intera comunità da venerdì 1 maggio 2026, a domenica sera.

“Mani di terra, semi di futuro”

Un’edizione che si presenta con un messaggio chiaro e potente : “Mani di terra, semi di futuro” .

“Mani di terra, semi di futuro” è un titolo che racchiude in poche parole l’essenza più profonda dell’agricoltura: un’attività antica, concreta, fatta di gesti sapienti e fatiche quotidiane, ma allo stesso tempo capace di generare futuro, innovazione e speranza – ha spiegato il sindaco Fortunata Barni – Il titolo vuole ricordare che il futuro nasce da ciò che sappiamo fare oggi con cura, competenza e visione: la terra non è solo un luogo da coltivare, ma un patto tra generazioni; ogni gesto agricolo è un investimento sul domani della comunità, dell’ambiente, del territorio.

Accanto alla dimensione agricola, la Fiera celebra anche la gioia di ritrovarsi, la cultura che anima i territori, la musica che unisce, i sapori che raccontano storie, perché il futuro non si costruisce solo con il lavoro, ma anche con la capacità di stare insieme, di condividere esperienze, di vivere la comunità”

Quest’anno ci spiega il vicesindaco Giovanni Noè “Sarà un edizione speciale, con qualche novità , che va a consolidare una tradizione che va oltre il secolo di vita- Il clou – sottolinea Noè – Sara oggi, venerdì 1 maggio – quando il paese si anima, si prepara sin dalle prime ore della mattina ad accogliere centinaia di visitatori provenienti dei Comuni vicini e non solo. Qualche evento si è già svolto nei giorni scorsi, ma la vera e propria inaugurazione sarà oggi alle 9 all’oratoria San Majolo, dove ci sarà il taglio del nastro della 114esima edizione con la Fanfara dei Bersaglieri di Magenta. No mancherà la tradizione legata al territorio, la Fiera agricola in piazza dell’Agricoltura. Record di presenze per gli hobbisti tra le vie del centro, oltre alle associazioni e ai circa 110 ambulanti che animeranno le strade con i loro prodotti”.

Sarà consegnato il San Majolo D’oro

Da non perdere l’opportunità di effettuare una visita guidata , grazie alla Pro Loco di Robecco , di Villa Gaia nella giornata del 1 maggio dalle 10. Altra novità la consegna, per la prima volta, del San Majolo D’oro la più importante onorificenza cittadina, domenica sera nella chiesa di San Giovanni Battista dalle 21 con il concerto “Note di Pace Nel culto si San Majolo”. Da non perdere poi domani sera , sabato, dalle 21 il concerto “Una serata di musica e luce” , in stile candle night, con le musiche delle colonne sonore di Hans Zimmer a Palazzo Comunale e la premiazione degli studenti merivoli di Robecco sul Naviglio. Insomma un caleidoscopio di eventi, appuntamenti, di grande valore per la comunità e la sua tradizione.

Oltre a questo non mancherà il buon cibo, punti ristori a Borgo Archinto con Gerusco Street Food Festival con tanti eventi, il pranzo all’oratorio San Giovanni Bosco con prenotazione, e la tensostruttura con Gli Amici da la Pria e cacciatori E. Colombo. E Poi fino al 2 maggio è attivo il Luna Park.