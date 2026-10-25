Scuola

Studenti meritevoli, stanziati dal Comune 5.950 euro per le borse di studio

Le domande possono essere presentate fino alle 12 di giovedì 29 ottobre, inviando la documentazione completa

Studenti meritevoli, stanziati dal Comune 5.950 euro per le borse di studio

Mesero ·

di

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Ancora qualche giorno per partecipare al bando pubblico indetto per l’assegnazione di borse di studio da attribuire a studenti residenti nel Comune di Mesero.

Il bando

Per l’anno scolastico 2025/26 saranno assegnate borse di studio per un totale complessivo di 5.950 euro: due borse di studio riservate agli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado con la votazione finale di 10/10; 11 borse di studio riservate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con votazione finale di 8/10; due borse di studio riservate agli studenti licenziati dalle scuole secondarie di secondo grado, statali o legalmente riconosciute, che abbiano conseguito il diploma con una votazione non inferiore a 90/100 e siano regolarmente iscritti al primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto; infine due borse di studio per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea o laurea magistrale con una votazione non inferiore a 90/100 o 99/110, nell’anno accademico appena trascorso.

I requisiti richiesti

Sarà possibile inoltrare domanda di partecipazione solo in presenza di alcuni requisiti: essere residenti nel Comune di Mesero almeno dall’inizio dell’anno scolastico 2024/25; per gli studenti licenziati dalla scuola media e frequentanti il primo anno delle superiori la valutazione finale di 10/10; per gli studenti frequentanti il secondo anno e successivi delle scuole superiori la votazione conseguita nelle singole materie che comporta una media di 8/10 con la specifica di assenza di debito formativo; per gli studenti licenziati dalla scuola superiore la valutazione finale con una votazione non inferiore a 90/100; per i laureati la votazione finale; di non aver goduto nello scorso anno scolastico di benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni.

Il termine per le domande

Le domande potranno essere presentate entro le 12 del 29 ottobre, inviando la documentazione completa alla mail protocollo@comune.mesero.mi.it o accedendo all’ufficio segreteria del Comune di Mesero in orario di apertura al pubblico. È possibile provvedere al ritiro del modulo di domanda appositamente predisposto dagli uffici comunali rivolgendosi all’ufficio segreteria negli orari di apertura al pubblico oppure scaricandolo dal sito www.comune.mesero.mi.it.

Tu cosa ne pensi?