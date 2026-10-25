Studenti meritevoli, stanziati dal Comune 5.950 euro per le borse di studio

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Ancora qualche giorno per partecipare al bando pubblico indetto per l’assegnazione di borse di studio da attribuire a studenti residenti nel Comune di Mesero.

Il bando

Per l’anno scolastico 2025/26 saranno assegnate borse di studio per un totale complessivo di 5.950 euro: due borse di studio riservate agli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado con la votazione finale di 10/10; 11 borse di studio riservate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con votazione finale di 8/10; due borse di studio riservate agli studenti licenziati dalle scuole secondarie di secondo grado, statali o legalmente riconosciute, che abbiano conseguito il diploma con una votazione non inferiore a 90/100 e siano regolarmente iscritti al primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto; infine due borse di studio per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea o laurea magistrale con una votazione non inferiore a 90/100 o 99/110, nell’anno accademico appena trascorso.

I requisiti richiesti

Sarà possibile inoltrare domanda di partecipazione solo in presenza di alcuni requisiti: essere residenti nel Comune di Mesero almeno dall’inizio dell’anno scolastico 2024/25; per gli studenti licenziati dalla scuola media e frequentanti il primo anno delle superiori la valutazione finale di 10/10; per gli studenti frequentanti il secondo anno e successivi delle scuole superiori la votazione conseguita nelle singole materie che comporta una media di 8/10 con la specifica di assenza di debito formativo; per gli studenti licenziati dalla scuola superiore la valutazione finale con una votazione non inferiore a 90/100; per i laureati la votazione finale; di non aver goduto nello scorso anno scolastico di benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni.

Il termine per le domande

Le domande potranno essere presentate entro le 12 del 29 ottobre, inviando la documentazione completa alla mail protocollo@comune.mesero.mi.it o accedendo all’ufficio segreteria del Comune di Mesero in orario di apertura al pubblico. È possibile provvedere al ritiro del modulo di domanda appositamente predisposto dagli uffici comunali rivolgendosi all’ufficio segreteria negli orari di apertura al pubblico oppure scaricandolo dal sito www.comune.mesero.mi.it.