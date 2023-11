Studenti in protesta all'Ipsia Da Vinci per chiedere maggiore sicurezza a scuola

Monta la polemica all’istituto superiore Luigi Einaudi di Magenta dove nella mattinata di oggi, giovedì 9 novembre, gli studenti si sono radunati davanti al distaccamento di via Novara, all’Ipsia Leonardo Da Vinci, per protestare nei confronti della gestione delle infrastrutture scolastiche.

Si è fatto portavoce degli studenti uno dei rappresentanti d’istituto, Andrea Parisi, dell’indirizzo di Servizi Culturali e dello Spettacolo (SCS):

«Protestiamo per i problemi strutturali della scuola, ad esempio la mancanza di laboratori per svolgere le elaborazioni audio-video, centrali per il nostro corso, ma anche il malfunzionamento delle caldaie. Sentiamo inoltre una disparità di atteggiamenti e di risorse impiegate nella gestione della sede centrale e dei corsi dislocati presso la sede di via Novara».

A rispondere alla voce degli studenti è stata la Dirigente Scolastica dell’Istituto Einaudi Maria Grazia Pisoni, la quale ha spiegato:

«Tutto è partito dai caloriferi, che non hanno funzionato sabato in un ala e mercoledì nell’ala di ingresso, per una totalità di sei aule. Io ho tempestivamente segnalato sula piattaforma di Città Metropolitana la problematica. Di recente sono state cambiate le caldaie, e probabilmente c’è una necessità di equilibrio, oggi funziona tutto. A lamentarsi è in particolare l’indirizzo SCS – ha proseguito la dirigente – questo perchè è stato smantellato a settembre un laboratorio in attesa dell’arrivo di nuovi dispositivi ottenuti con i fondi del Pnrr, che permetteranno l’allestimento di un nuovo laboratorio».