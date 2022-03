Studenti in piazza per ricordare le vittime innocenti della mafia

La commemorazione

Si è svolta lunedì, 21 marzo 2022, la commemorazione ad Abbiategrasso delle vittime della mafia.

Pubblico delle grandi occasioni ad Abbiategrasso per la celebrazione della ventisettesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si è svolta nella mattinata di lunedì 21 marzo in piazza Marconi, con la partecipazione degli studenti di tutti gli istituti abbiatensi.

Il ricordo dei tanti morti

Ha aperto la manifestazione l’assessore all’Istruzione Eleonora Comelli, esprimendo prima di tutto la sua personale soddisfazione nel vedere che la piazza è tornata a vivere, e ricordando poi la risposta che Domenico De Lisi, assistente sociale presso il Centro d’ Accoglienza Padre Nostro di Palermo, fondato da Padre Puglisi, ha dato sabato quando una delle studentesse presenti gli ha chiesto: Cosa possiamo fare noi concretamente contro la mafia?