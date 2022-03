Servizi scolastici gratuiti per piccoli profughi ucraini

La decisione

Potranno usufruirne tutti i bambini in età scolare presenti sul territorio di Abbiategrasso.

Il Comune di Abbiategrasso ha deciso di offrire servizi scolastici e parascolastici gratuiti per i piccoli profughi provenienti dall'Ucraina.

La decisione dell'Amministrazione

Esenzione dal pagamento dei servizi scolastici e parascolastici per i minori ucraini accolti nel territorio comunale. Questa è la decisione approvata dalla Giunta, con l'intento di creare percorsi agevolati per l’iscrizione ai servizi, necessari per garantire il diritto allo studio ai bambini profughi dall'Ucraina.

Si è ritenuto quindi opportuno assicurare sino al termine dell’anno scolastico 2021/22 la fruizione gratuita dei servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico, di pre-post scuola primaria, di post scuola infanzia e di asilo nido (quest'ultimo limitatamente alla fascia mattutina presso l'asilo don Minzoni), fermo restando l’obbligo d’iscrizione e i vincoli legati alla disponibilità di posti.

Il commento dell'assessore