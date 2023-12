Studenti in municipio per un giorno

Ragazzi della scuola secondaria di primo grado nel palazzo comunale per capire come funziona l’amministrazione di un Comune.

Studenti in municipio per capire come funziona un Comune

Una iniziativa che si inserisce nel percorso di educazione civica. Ragazzi e le ragazze di due classi seconde della scuola media Fossati di Cuggiono, accompagnati dai loro insegnanti, si sono recati nella sala consigliare Gasparotto di Villa Annoni, dove hanno incontrato il sindaco Giovanni Cucchetti e l’assessore all’Istruzione Serena Longoni.

"Ora sanno che cosa fanno sindaco, assessori e consiglieri"

Il primo cittadino ha spiegato:

"Lo scopo dell’incontro è stato far conoscere ai nostri studenti che cosa fanno il sindaco, gli assessori, i consiglieri dei gruppi di maggioranza e minoranza. Inoltre abbiamo spiegato quali sono gli ambiti in cui ha potere decisionale l’Amministrazione comunale e come curiosità storica come è nato lo stemma di Cuggiono. A tutti i ragazzi è stata fornita una sintetica brochure con gli argomenti trattati, così da poterli sviluppare meglio in classe".

Il sindaco Cucchetti: "Pronti ad accogliere altre classi"

Al termine dell’incontro gli studenti sono stati accompagnati a visitare l’ufficio del sindaco e la sala giunta. Cucchetti ha aggiunto:

"Avere a che fare con i giovani è sempre interessante e siamo pronti ad accogliere ancora molte classi".