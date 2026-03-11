Giorni intensi e ricchi di incontri, confronti e momenti di conoscenza di un territorio davvero unico ed eccezionale, capace di conquistare e regalare grandi emozioni

Quando si dice nel “Cuore” dell’Europa. Perché è proprio lì che l’8, il 9 e il 10 marzo sono stati i 60 ragazzi delle classi Terze della Scuola Media di Arconate, ed un gruppo di 60 cittadini arconatesi accompagnati dal Sindaco Mario Mantovani, dal suo vice Fabio Gamba e dai giovani amministratori Giorgia Cosenza, Pietro Monolo e Giovanni Rolfi.

Studenti e cittadini arconatesi in visita a Strasburgo

Giorni intensi e ricchi di incontri, confronti e momenti di conoscenza di un territorio davvero unico ed eccezionale, capace di conquistare e regalare grandi emozioni.

Diverse le tappe alla scoperta dell’Alsazia, tra la Route des Vins, Strasburgo, Colmar e ovviamente non poteva mancare il Parlamento Europeo, là dove si prendono le principali e maggiori decisioni per la nostra Europa e per tutti noi con una guida d’eccezione: il nostro Sindaco in qualità di Europarlamentare.

Un viaggio ricco di insegnamenti

Vivere e scoprire in prima persona quei posti, con la loro storia, le loro tradizioni e i loro costumi, con l’obiettivo principale di accrescere ulteriormente le proprie conoscenze e la propria formazione e al tempo stesso creare nuovi rapporti e momenti di socializzazione e incontro.

Grazie a tutti i Cittadini e ragazzi di Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado per la loro partecipazione, il loro entusiasmo e la loro simpatia. E un ringraziamento particolare alle famiglie dei giovani studenti per aver creduto nell’iniziativa e ai docenti per la loro preziosa collaborazione.

Si torna a casa con tanti ricordi e soprattutto con nuove idee, spunti e una grande motivazione a continuare a lavorare per la nostra Arconate.