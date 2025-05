Studenti alla scoperta dei «Paesaggi di marcita»

Natura, ambiente e particolari tecniche colturali. È la mostra fotografica «Paesaggi di marcita: dalla terra al latte», promossa dal Parco del Ticino e allestita fino a domani, domenica 11 maggio, nella Biblioteca comunale di Vanzaghello. L’esposizione racconta la storia e il valore delle marcite, un patrimonio culturale, storico e scientifico del territorio, attraverso pannelli descrittivi e fotografie. Le marcite sono esempio di ecomuseo vivo, con paesaggi unici e tecniche agricole ancora in uso.

La visita della scolaresca

Venerdì 9 maggio un gruppo di studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado, accompagnato dalle guide naturalistiche del Parco del Ticino, ha fatto visita alla mostra e ha così potuto conoscere meglio e ancor più da vicino questa tecnica. «Un ulteriore momento di crescita e formazione per i ragazzi, per sensibilizzarli e far capire l’importanza delle coltivazioni, dell’agricoltura e dell’ambiente che ci circonda», commenta il sindaco Arconte Gatti.

Le altre iniziative

Oltre alla mostra, è stata allestita la «La Biblioteca dei semi»: uno scaffale tematico che permette agli utenti di usufruire del servizio di “prestito” gratuito di semi, per avvicinarsi in modo pratico alla biodiversità e alla cura dell’ambiente. Inoltre sabato 10 maggio si è svolto un laboratorio scientifico intitolato «In balia di vento, acqua e caldo» per bambini dai cinque ai 10 anni, dedicato al viaggio dei semi e all’importanza di prendersi cura della natura in cui viviamo. Oggi, domenica, alle 17 si parlerà invece di «Biodiversità, una storia da scrivere» in un incontro con Elisabetta Branca e Michele Bove, agronomi del Parco del Ticino, per scoprire i segreti delle marcite e della biodiversità locale.