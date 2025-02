Studenti a lezione di utilizzo delle armi

La collaborazione tra l’Istituto di Scienze Forensi e il Tiro a Segno di Rho ha portato gli studenti a lezione per imparare tutto sulle armi.

Studenti a lezione al Poligono di tiro

Studenti a lezione di balistica. Il Tiro a Segno Nazionale ha siglato un accordo con l’Istituto di Scienze Forensi per gli allievi che hanno scelto il corso di laurea triennale in Criminologia. Corso che comprende varie materie investigative con l’aggiunta di lezioni pratiche. Alcuni locali dello storico edificio di corso Europa si sono trasformati in aule. Un giorno della settimana gli impianti vengono riservati a questi studenti particolari. L’ISF Polo universitario ha diverse sedi in Lombardia e Piemonte ed è un ente specializzato nell’applicazione delle metodologie scientifiche al servizio delle investigazioni giudiziarie, stragiudiziali e assicurative. La collaborazione con il Poligono occupa gennaio e tutto febbraio In cattedra, o per meglio dire davanti al maxi schermo, si alternano gli istruttori del poligono in veste di docenti.

Cosa si insegna al poligono

Giuseppe Bellini e Roberto Parodi spaziano tra gli argomenti di tutti i settori della cultura armiera. Slide, video e armi (ovviamente scariche) completano le lezioni. Si parla di come sono fatte le armi da fuoco, cos’è il calibro, dove vanno le traiettorie di un proiettile, che materiali vengono impiegati per i proiettili e quali sono le armi utilizzate dalle forze dell'ordine in base alle convenzioni dell’Aja e di Ginevra. Teoria al mattino e pratica al pomeriggio, quando ogni allievo spara con le Beretta in dotazione a molti professionisti internazionali. Per completare, un po’ di tiro di precisione con le carabine a cannocchiale. L'Istituto è articolato in due divisioni: ISF Investigazioni Scientifiche, che si occupa di indagini e analisi forensi, e ISF Corporate University, che svolge attività di formazione universitaria e ricerca”, ci ha spiegato Micol Trombetta direttrice della formazione.

La testimonianza di un allievo

Samuele Bradanini 21 anni maturità scientifica è appassionato di criminologia da quando ne aveva 17: “Il mio interesse si è formato non solo guardando i polizieschi ma anche soprattutto leggendo le pagine di cronaca dove si approfondiscono temi legati alla ricerca dell’assassino. Mi appassionano le tecniche per capire che arma è stata usata, dove e quando e tutte le tecniche di indagini serie. Le investigazioni scientifiche vorrei che diventassero il mio futuro di tecnico preparato".