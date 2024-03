Studenti a lezione di educazione ambientale all’ecocentro

Gli studenti dell'Istituto comprensivo Erasmo da Rotterdam di Albairate in visita all'ecocentro comunale. È quanto avvenuto la scorsa settimana. «Abbiamo accompagnato i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto all'ecocentro comunale ha spiegato il sindaco Flavio Crivellin.

Il progetto scolastico di educazione ambientale dedicato all'Agenda 2030 è stato integrato dall'intervento del Sindaco e della società Amaga Spa, che ha mostrato ai ragazzi come funziona e viene gestito un ecocentro.

«L’incontro ha rappresentato l’opportunità di porre l'attenzione sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, sulla gestione delle risorse in maniera sostenibile e sull'adozione dei principi di economia circolare: tutti fattori fondamentali per tutelare il territorio, il benessere delle persone e della comunità - fanno sapere da Amaga , società che da un anno circa gestisce il servizio del Comune - Ringraziamo tutti gli studenti, gli insegnanti ed il sindaco Flavio Crivellin per averci coinvolti nel loro progetto ed averci permesso di dare vita questo prezioso momento di scambio».

A raccontare da vicino l’esperienza degli studenti la professoressa di lettere Sara Mondello che sta seguendo tutto il progetto legato all’Agenda 2030 con il collega e professore di matematica Alessio Ponturo.

«Fa parte del concorso “Custodi della Terra” (organizzato dalla Cooperativa Latte Abbiatense, il Comune di Albairate e l’Istituto comprensivo Erasmo da Rotterdam dove si prende inconsiderazione alcuni punti del progetto Agenda 2030, un piano d'azione per le persone, il Pianeta e la prosperità - spiega Mondello - È l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Con gli studenti della seconda C delle medie di Albairate partecipiamo a questa iniziativa sviluppando per il concorso due obiettivo dell’Agenda 2030, e più precisamente il numero 12, ovvero Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, contro lo spreco alimentare; e il numero 15 punta alla salvaguardia degli ecosistemi terrestri e della loro biodiversità. Con gli studenti abbiamo deciso di fare un elaborato video dove affrontare questa tematiche per partecipare al concorso, realizzando un video TG che sviluppa questa argomentazioni e la visita all’econcentro, con intervista a Sindaco ne esperti di Amaga, abbiamo raccolto tanto materiale, ci hanno mostrato dove vanno a finire tutti i rifiuti domestici e come vengono smaltiti per essere riciclati. Un’esperienza formativa ed esplicativa di come funzionano realmente le cose».