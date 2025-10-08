Striscione per la pace dai bambini delle scuole

Striscione per la pace a firma dei bambini delle scuole di Rescaldina.

Striscione per la pace a cura dei bimbi

Uno striscione per la pace. Anche gli alunni di Rescaldina dicono basta alla guerre, in occasione delle manifestazioni di piazza che in questi giorni si stanno svolgendo in tutta Italia contro il genocidio in atto in Palestina da parte di Israele. L’istituto comprensivo Manzoni di Rescalda, in questi giorni, ha esposto l’opera degli alunni.

Le parole della preside

Il dirigente scolastico dell’istituto, Michele Ramunno, ha commentato la scelta: “Ho subito approvato l’iniziativa proposta dai docenti. Considerando la tragica situazione attuale riguardo le guerre e i conflitti nel mondo, con le insegnanti vogliamo fare un’opera di sensibilizzazione verso i nostri studenti; è

importante che i bambini riflettano su queste tematiche e che pensino alla pace. Questo striscione è stato fatto dalla scuola primaria, ma anche nelle scuole dell’infanzia, Ferrario e don Pozzi, e nella secondaria Raimondi, stiamo sensibilizzando al tema assieme agli insegnanti; il nostro obiettivo è veicolare un messaggio di pace”.