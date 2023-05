Uno striscione di protesta contro il Comando unico di Polizia Locale tra Nerviano e Pogliano Milanese.

Comando unico di Polizia Locale: a Nerviano spunta uno striscione di protesta

Il messaggio ("Polizia Locale a Nerviano - Amministrazione comunale a Pogliano M.", come a dire "Teniamoci gli agenti e mandiamo via l'Amministrazione") è comparso nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 nella zona del Comando nervianese. Ignoti per ora gli autori del gesto.

La polemica sulla nascita del Comando unico tra i due comuni si arricchisce quindi di un nuovo capitolo. Il progetto non piace alle forze di opposizione che, senza simboli, da settimane hanno avviato una raccolta firme con l'obiettivo di fermarlo. I promotori della petizione hanno fatto sapere di non avere nulla a che fare con lo striscione affisso a Nerviano e fatto prontamente rimuovere.

La settimana scorsa il comandante nervianese è ascoltato in Commissione

Sabato 20 maggio, in Commissione consiliare, era stato ascoltato Francesco Santambrogio, comandante della Polizia Locale di Nerviano. A tale proposito il Partito democratico, forza di minoranza, ha dichiarato:

"Sotto il profilo tecnico ha chiarito ogni dubbio sui risultati dell'attività del Comando nervianese, esistono ampi margini di miglioramento a prescindere dalla convenzione. E' emerso che lui stesso non è stato coinvolto nel progetto di Comando unico: la mancata condivisione con il personale direttamente interessato, e con i cittadini, è uno dei punti essenziali che contestiamo in questo frettoloso e contradditorio iter procedurale. Se non ci fosse stata la petizione il progetto sarebbe rimasto nascosto: chi sottoscrive la raccolta firme è contrario alla convenzione e al trasferimento del Comando operativo da Nerviano a Pogliano, le accuse ai firmatari della petizione sono palesemente infondate e provocatorie".

"Una decisione calata dall'alto, senza coinvolgere né il personale né i cittadini"

Così invece Massimo Cozzi della lista di opposizione Con Nerviano-Gin-Lega:

"Le risposte del comandante non hanno fatto altro che confermare quanto sapevamo: ci troviamo di fronte a una decisione calata dall'alto, presa unicamente dal sindaco di Nerviano senza minimamente ascoltare e coinvolgere né il personale della Polizia Locale né la popolazione. La verità è che se non avessimo raccolto le firme, la convenzione sarebbe passata nell'assoluto silenzio".

Il sindaco: "Valorizzeremo gli agenti anche dal punto di vista economico"

L’Amministrazione comunale resta convinta della bontà del progetto, come ha rimarcato il sindaco daniela Colombo:

"Dopo aver incassato il plauso incondizionato di Silvana Paci, presidente nazionale dell'Anvu, Associazione professionale Polizia Locale d'Italia, arriva ora l'accordo con le organizzazioni sindacali (Fp Cgil Ticino Olona, Uil Fpl Milano, Cisl Fp Milano Metropoli e Csa Ral Alto Milanese) che hanno concluso la trattativa con un documento di sintesi che giudica favorevolmente il nostro percorso riguardo la valorizzazione degli agenti compreso l'aspetto economico e professionale. Vi saranno infatti percorsi di formazione, maggiore specializzazione sulle base delle loro inclinazioni, armonizzazione del sistema di misurazione delle performance tra i due Comuni, adeguamento del fondo per la previdenza complementare e dell'indennità di servizio degli agenti in relazione alla capienza complessiva del fondo destinato anche ad altre figure dell'ente e trasferimento del personale amministrativo in municipio".

Domani sera la convenzione tra i due Comandi approderà in Consiglio

Nella serata di domani, lunedì 29 maggio 2023, è in programma il Consiglio comunale nel quale la maggioranza approverà la convenzione tra i due Comandi.