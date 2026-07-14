Street tutor per le vie della città

Prosegue con riscontri positivi l’attività sul territorio di Abbiategrasso degli Street Tutor, la figura professionale introdotta dall’Amministrazione Comunale per monitorare le principali aree del centro urbano, tra cui via Misericordia, piazza Castello, Corso Italia e Piazza Marconi, con l’obiettivo di prevenire comportamenti scorretti, tutelare il decoro e favorire una convivenza civile.

È fondamentale evidenziare come il ruolo degli Street Tutor si differenzi in modo sostanziale da quello delle Forze dell’Ordine. Gli operatori non svolgono funzioni di pubblica sicurezza o di repressione dei reati, compiti che restano di esclusiva competenza statale e locale, ma agiscono come facilitatori di strada. La loro forza risiede nell’ascolto, nella prossimità e, soprattutto, nella capacità di dialogare ed educare.

Approccio educativo

L’efficacia di questo approccio, basato sulla mediazione e sulla spiegazione delle regole del vivere civile, ha trovato concreta applicazione anche nell’ultimo fine settimana di servizio (sabato e domenica 11 e 12 luglio), gestito in un clima complessivamente tranquillo. A titolo di esempio, a seguito di un episodio di potenziale pericolo causato dal comportamento irresponsabile di un minore vicino al Castello, l’intervento tempestivo degli Street Tutor ha permesso di individuare il ragazzo e di avviare con lui un immediato colloquio educativo, volto a fargli comprendere la gravità del gesto. Successivamente, l’accaduto è stato condiviso con i genitori, i quali hanno collaborato positivamente scusandosi per l’accaduto.

Prevenzione e dialogo

Questo tipo di gestione dimostra come la prevenzione e il dialogo pedagogico consentano di risolvere sul nascere situazioni critiche, responsabilizzando i giovani e le famiglie senza la necessità di attivare procedure di natura punitiva.

Oltre all’attività di sensibilizzazione e alla costante rimozione di piccoli rifiuti (come bottiglie di vetro abbandonate) per il mantenimento del decoro, gli Street Tutor svolgono un ruolo chiave di raccordo tra la cittadinanza, le attività commerciali e l’Ente pubblico. Durante il fine settimana, gli operatori hanno provveduto alla consegna della nuova ordinanza sindacale sul consumo di alcolici , ricevendo un’accoglienza molto favorevole da parte dei gestori dei locali.

La presenza costante e l’atteggiamento aperto degli operatori stanno consolidando un ottimo rapporto di fiducia con i residenti e i commercianti, che si rivolgono a loro per segnalare problematiche specifiche – come i disagi legati al bivacco notturno segnalati in Piazza Marconi – consentendo all’Amministrazione di raccogliere elementi preziosi per pianificare interventi sempre più mirati ed efficaci.

Anche se episodi di inciviltà si sono registrati ugualmente in alcune aree della città.