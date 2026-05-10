StraLegnanese, festa tra running e socialità

Malgrado la pioggerella, sono 1100 i partecipanti all'edizione 2026 della StraLegnanese che si è svolta nella mattinata odierna

Legnano si è svegliata di corsa grazie alla StraLegnanese. E lo ha fatto nel giorno della Festa della mamma, celebrata dalla U.S. Legnanese 1913 nel modo che le riesce meglio: con lo sport, con il sorriso e con una città intera riunita all’aria aperta.

La giornata

Le previsioni meteo sono rimaste incerte fino all’ultimo momento – persino i meteorologi non sisono sbilanciati davanti alle bizzarrie climatiche degli ultimi giorni; ma, alla fine, il tempo ha premiato la StraLegnanese 2026. E se le fasi di montaggio delle strutture dello StraLegnanese Groove, il village della manifestazione, si sono svolte all’asciutto, il meteo ha poi deciso di mettere alla prova i partecipanti: una leggera pioggerellina iniziale si è infatti trasformata, proprio durante la corsa, in una pioggia battente. Un imprevisto che non ha però fermato i runner, che hanno continuato a correre, camminare e divertirsi, dimostrando il vero spirito della StraLegnanese.

Sono stati oltre 1100 gli iscritti alle prove non competitive di 5k e 10k. Un fiume amaranto – colore scelto per l’edizione 2026-, ha attraversato le strade della città lungo un percorso completamente chiuso al traffico, toccando alcune delle zone piu’ iconiche di Legnano. La StraLegnanese si conferma cosi’ uno degli appuntamenti piu’ attesi della primavera cittadina, capace di unire sport, benessere, socialità e valorizzazione del territorio a poche settimane dal Palio di Legnano, la storica rievocazione della Battaglia di Legnano del 1176 di cui quest’anno ricorre l’850° anniversario.

La manifestazione

Piu’ di una corsa: la StraLegnanese rappresenta un momento di comunità autentico, aperto a tutti, pensato per famiglie, giovani e meno giovani, runner esperti e semplice appassionati. Una manifestazione che restituisce la città alle persone, promuove movimento e inclusione, e crea occasioni concrete di incontro e condivisione.

Dietro il successo della manifestazione c’è il lavoro della squadra della storica U.S. Legnanese 1913 coordinata dal presidente Luca Roveda.

“Questa giornata è il risultato dell’impegno e della passione di tante persone che lavorano per la nostra società e per la città di Legnano. La StraLegnanese appartiene a tutti: ai volontari, fondamentali per organizzazione e sicurezza; alle autorità cittadine e alle forze dell’ordine, che ci supportano in ogni fase; a chi sceglie di iscriversi e vivere questa esperienza insieme a noi; e ai nostri sponsor, che con il loro sostegno concreto, permettono la realizzazione di un evento dal forte valore sociale”, ha dichiarato il presidente Roveda.

E, in termini di sponsor, questi i partner della manifestazione: Allianz Bank, Paternostro Gioielli 1972, Salmoiraghi Onoranze Funebri 1891, SOEVIS-Società Energetica Italiana, G.B. Ambrosoli SpA, ACOF Olga Fiorini e Roveda Assicurazioni, realtà profondamente legate al territorio e ai valori dello sport e della comunità.

Silvio Migliori (Area Manager), Giovanni Gritti (Executive Manager) ed Elena Piperno (Senior Partner & Wealth Advisor) di Allianz Bank, hanno così suggellato la collaborazione:

“Il nostro sodalizio con la U.S. Legnanese 1913 è ormai consolidato: ‘dove c’è la Sportiva, c’è Allianz Bank’. Quest’attenzione al territorio ci ha spinti a fare un passo in più: a settembre saremo alla StraLegnanese by Night con un nostro gruppo aziendale di corsa e cammino, per vivere l’evento non solo come sponsor, ma come parte attiva della comunità.”

A seguire, il commento di Andrea Paternostro, Amministratore e fondatore di Paternostro 1972, realtà che ha dato il nome alla piazza dello StraLegnanese Groove Village:

“Sosteniamo con orgoglio la U.S. Legnanese 1913 perché è il motore della città. Tra me e il presidente Luca Roveda c’è un legame profondo: tra due anni correremo insieme la Maratona di New York. È il nostro modo per celebrare un’amicizia nata sotto il segno dello sport e dell’appartenenza a Legnano.”

Sulla stessa linea d’onda Michela Salmoiraghi, Responsabile Marketing della Salmoiraghi Onoranze Funebri 1891: “Le nostre strade si incrociano nel segno del logo della società sportiva. Entrambe le realtà mettono al centro la persona: con la StraLegnanese attraverso il benessere sportivo, noi con una presenza storica e capillare sul territorio legnanese in momenti delicati.”

Ad aggiungere energia alla manifestazione è stato anche il contributo di SOEVIS–Società Energetica Italiana, rappresentata dall’Amministratore Unico Domenico: “Come azienda energetica, il nostro obiettivo è portare carica non solo nelle case, ma anche nel cuore degli eventi cittadini. Siamo felici di dare energia alla U.S. Legnanese 1913, una squadra che si distingue per dinamismo e amore per la città.”

Grande successo anche per la prima assoluta dello StraLegnanese Groove, il village allestito in piazza IV Novembre – per l’occasione ribattezzata Piazza Paternostro-, che ha trasformato il centro cittadino in uno spazio di sport, musica e aggregazione. Ad animare la mattinata, insieme alla voce di Daniele Bonesini, speaker ufficiale della StraLegnanese, il dj-set di Fabio “Bà” Baresi, l’area beverage e la zona dedicata alle warm up session e stretch & relax session curate da Laura Antonini in collabroazione con B.Fit Legnano.Presente alla manifestazione anche Danilo Goffi, ex azzurro e protagonista di una lunga carriera internazionale nel fondo e nel mezzofondo costellata di successi.

“È stata la mia prima StraLegnanese targata U.S. Legnanese 1913, ed è stato bellissimo riscoprire Legnano da una prospettiva diversa. Oggi corro per puro piacere, senza l’ansia del cronometro ma con il gusto di divertirmi faticando. Dopo questa esperienza diurna, ci vedremo sicuramente alla StraLegnanese by Night di settembre.”

I vincitori

Nel corso della mattinata, sono stati consegnati riconoscimenti e omaggi ai partecipanti che si sono distinti nelle prove, oltre a qualche omaggio speciale dedicato ai piu’ giovani iscritti, ai gruppi piu’ numerosi e alla prima mamma con prole al seguito al traguardo

• 5K DONNE

1. Maria Martina Cimnaghi – 00:20:012. Ilaria Rutigliano – 00:23:323. Martina Dorz – 00:23:41

• 5K UOMINI

1. Alessandro Vietti – 00:17:272. Silvio Stella – 00:17:313. Joshua Carlucci – 00:17:42

• 10K DONNE

1. Federica Cozzi – 00:38:112. Alberta Della Porta – 00:47:463. Catarina Cavalcante – 00:48:27

• 10K UOMINI

1. Federico Pisani – 00:33:092. Luca Venier – 00:34:393. Pietro Garzoni – 00:35:58

• BAMBINE PIU’ PICCOLE (DAGLI 11 ANNI A SALIRE; COPPA SALMOIRAGHI 1891)1. Rebecca Villa2. Irene Riservato3. Giada Aldizio

• BAMBINI PIU’ PICCOLI (DAGLI 11 ANNI A SALIRE; COPPA SALMOIRAGHI 1891)1. Luca Nebuloni2. Alessandro Folli3. Andrea Borghetti

• MAMMA Elena Legnani con la piccola Greta in occasione della festa della mamma

• GRUPPO PIU’ NUMEROSO: L’Incontro con 81 partecipanti

Archiviato il successo dell’edizione 2026, la U.S. Legnanese 1913 guarda già al prossimo appuntamento: venerdi 11 settembre tornerà infatti la StraLegnanese by Night, la versione serale della manifestazione pronta ad accendere nuovamente Legnano tra sport, musica e voglia di stare insieme.Ufficio Stampa U.S. Legnanese 1913www.uslegnanese.it