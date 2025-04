Stralegnanese 2025: Legnano chiude al traffico e apre alle persone

Dopo il grande successo delle gare di ciclismo giovanile dello scorso 6 aprile, la Us Legnanese 1913 è pronta a riportare lo sport sulle strade di Legnano: domenica 11 maggio andrà infatti in scena la "StraLegnanese edizione 2025", corsa non competitiva di 5 km o di 10 km aperta a tutti tra sport, divertimento e festa per l’intera città.

Stralegnanese 2025: il programma

Partenza fissata alle 9:30 da Largo Tosi e arrivo nello stesso punto entro le 11:30: un’occasione speciale per festeggiare la "Festa della mamma" e vivere Legnano a passo di corsa o cammino, con le strade eccezionalmente chiuse al traffico per lasciare spazio a famiglie, gruppi di amici o colleghi, runner e camminatori.

Le modifiche alla viabilità

Per garantire la sicurezza e la buona riuscita della manifestazione, alcune vie cittadine saranno chiuse al traffico e vietate alla sosta. In particolare, ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle 6 a fine manifestazione in: Largo Tosi, Piazza Europa, via Lanino, via Lega, nel tratto compreso tra via Palestro e via Alberto da Giussano, Via Castello, da Corso Magenta all’ingresso dei Giardini Pubblici P. Pattani, viale Gorizia, da Corso Magenta a Via Macello, il parcheggio di Via Castello, limitatamente all’area compresa tra Corso Magenta e i Giardini P. Pattani. Sarà imposto anche il divieto di circolazione veicolare dalle 7 a fine manifestazione in: Largo Tosi, piazza Europa , via Lanino; imposto anche il divieto di circolazione veicolare dalle 8 a fine manifestazione in: via Gilardelli, piazza Caroccio, da Via Gilardelli a Via Milano, via Milano, da Piazza Caroccio a via Renato Cuttica, via Renato Cuttica, da via Milano a via Gorizia, via Gorizia, da via Renato Cuttica a via Macello, via Castello, via Molini, Corso Magenta, da via Buozzi a via Castello, via Buozzi, via Sant’Ambrogio, via Palestro, da via Sant’Ambrogio a via Lega, da via Palestro a via Alberto da Giussano, Corso Italia, da piazza Monumento a via San Domenico , piazza Monumento , via Verdi, via Crispi. CI sarà il senso unico di circolazione dalle 8 a fine manifestazione: sottopasso ferroviario di Corso Italia, piazza del Popolo in direzione di via XXIX Maggio, Corso Italia, nel tratto compreso tra piazza Monumento e piazza Butti, con deviazione in via XXIX Maggio, Corso Magenta, da via Cottolengo a via San Giovanni Bosco, via Alberto da Giussano, da Via Banfi a via Goito. Gli atleti in corsa e in cammino e i loro sostenitori possono lasciare le macchine nel parcheggio dell’Area Cantoni e in quello di via Matteotti, disponibili, dietro pagamento della sosta come da regolamento degli stessi parcheggi, per l’intera giornata.

Vivere Legnano in modo diverso

Gli organizzatori invitano a vivere la città in modo diverso, insieme. Una città che, per una mattinata, cambia volto: spazio alle persone, al movimento e alla gioia di partecipare. Perchè la "StraLegnanese" non è una gara, ma un momento di comunità per condividere il piacere dello sport e riscoprire una Legnano a misura di persona.