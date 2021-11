Strage di Nassiriya: l'associazione Nastro Verde ha organizzato una cerimonia commemorativa

Legnano

Appuntamento per venerdì 12 novembre 2021, nel giardino pubblico di via dei Salici

Strage di Nassiriya: l'associazione Nastro Verde (Decorati medaglia d’Oro Mauriziana) ha organizzato una cerimonia commemorativa per venerdì 12 novembre 2021, per il 18° anniversario della strage di “Nassiriya”, nel giardino pubblico di via dei Salici a Legnano.

Una ferita ancora aperta per tutti gli italiani. Impossibile dimenticare cosa successe la mattina del 12 novembre 2003, quando due kamikaze si fecero esplodere con un camion carico di esplosivo contro la base italiana Maestrale a Nassirya, in Iraq. 28 i morti, 19 gli italiani che persero la vita in quell'attentato rivendicato ed attribuito ad Al Qaeda.

La cerimonia commemorativa dell'associazione Nastro Verde

Come detto la cerimonia si svolgerà il 12 novembre nel giardino pubblico di via dei Salici, proprio dove è stato posto un cippo a ricordo di quei martiri. La manifestazione si effettuerà alla presenza di autorità civili e militari.