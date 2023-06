Strade e marciapiedi: in corso lavori per altri 800mila euro

Lavori in corso a Legnano per la riqualificazione di strade e marciapiedi con relativo abbattimento delle barriere architettoniche.

Lavori su strade e marciapiedi per ulteriori 800mila euro

L’importo dei lavori si aggira sugli 800mila euro, diviso in parti sostanzialmente uguali per le due voci. Nelle scorse settimane gli interventi per i marciapiedi hanno preso il via con il lavoro più impegnativo, la sistemazione del tratto di via Melzi compreso fra le vie Pio XI e Moscova, che sarà terminato entro questa settimana. Già eseguiti, sempre nel quartiere Oltresempione, i lavori ai marciapiedi di via Collodi, via Archimede, via Padre Giuliani, via Brennero, via Canova e via Porta, mentre nell’Oltrestazione si sono conclusi in via D’Annunzio, in diversi tratti della via Firenze e in via Boccaccio.

In questi giorni sono cominciati gli interventi ai marciapiedi sulle strade intorno al campo Giovanni Mari (via Palermo, cui seguiranno via Pisacane e via Ferrara) e la scorsa settimana sono cominciati in via San Bernardino nel tratto fra via Como e via Alberto da Giussano.

La settimana prossima cominceranno i lavori sui marciapiedi in via Locatelli (fra corso Sempione e via Porta) e a seguire, nelle settimane successive, nell’Oltrestazione (via Emiliani, delle Rose e dei Rododendri), in via 29 Maggio, fra piazza Monumento e via della Vittoria, e in via Dante.

Il programma degli interventi da qui a settembre

Per l’asfaltatura delle strade sono già stati completati i primi interventi nell’Oltrestazione (via dei Ciclamini, via delle Azalee e via Parma nel tratto tra via Sondrio e via Sardegna). A luglio si procederà con la riqualificazione del marciapiede lato Manifattura e l’asfaltatura di via Lega nel tratto via Alberto da Giussano-via Palestro e di via Solferino nel tratto via Madonna delle Grazie-corso Magenta. A seguire si provvederà all’asfaltatura di via Melzi nel tratto fra via Pio XI e via Giovannelli e a quella di via Leone da Perego, a completamento degli interventi sui marciapiedi dei mesi scorsi. A settembre si procederà con la realizzazione di un nuovo marciapiede, la sistemazione della fermata del bus e una nuova banchina in corso Sempione nel tratto compreso fra le vie Brennero e Locatelli.

"Dall'inizio del mandato lavori per 3 milioni e mezzo di euro"

L’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi sottolinea:

"Continuiamo in un impegno che ci siamo presi con gli elettori in campagna elettorale e per cui ci siamo attivati non appena eletti: la sistemazione di strade e marciapiedi è un aspetto fondamentale in una città funzionale e sicura per gli spostamenti. Dopo due anni e mezzo, e 3 milioni e mezzo di euro destinati a questo scopo, possiamo confermare l’attenzione alta su questo tema, importante per i cittadini e al tempo stesso sfidante per l’amministrazione anche nei prossimi anni".

Al via anche la realizzazione di due attraversamenti rialzati

Questa settimana cominceranno anche i lavori di messa in sicurezza stradale in due punti della città con la realizzazione di altrettanti attraversamenti rialzati: all’incrocio di via Madonna delle Grazie e via Solferino e tra via Ragazzi del 99 e via Cosimo del Fante. Questi interventi sono finanziati con 500mila euro di provenienza ministeriale e concludono un pacchetto di lavori cominciati l’anno scorso.