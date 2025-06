Strade e marciapiedi: al via lavori per oltre un milione di euro

Cominceranno con la fine di giugno i lavori di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi a Legnano.

A fine mese il via ai lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi

Quello che sta per prendere il via è un pacchetto di interventi, comprensivo anche della realizzazione di nuovi parcheggi e nuovi marciapiedi, il cui quadro economico vale complessivamente un milione e 100mila euro. L'assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi sottolinea:

"L’Amministrazione comunale prosegue il suo impegno in investimenti per la sistemazione di strade e marciapiedi e il contestuale abbattimento delle barriere architettoniche in linea con quanto fatto in questi anni di mandato. Confermiamo, con risorse che superano il milione di euro, la scelta forte di puntare sulle opere che impattano più significativamente con le esigenze quotidiane di chi vive la città, in questo caso la mobilità veicolare e pedonale, anche con l’abbattimento delle barriere architettoniche, e di distribuire gli interventi, una volta considerata la criticità della situazione, sui diversi quartieri di Legnano".

Tra le vie 29 Maggio e Micca sarà realizzato un nuovo parcheggio

Tra gli interventi più rilevanti di asfaltatura stradale, quello che interesserà viale Cadorna nelle sue parti più ammalorate, mentre di rilievo per la dotazione di parcheggi pubblici in città è la realizzazione di un parcheggio con zona verde annessa nell’area oggi inutilizzata a cavallo delle vie 29 Maggio e Micca.

Tra gli altri interventi di asfaltatura, in centro, la via Alberto da Giussano, nel tratto tra corso Italia e via Lega, corso Italia nel tratto tra piazza Monumento e piazza Frua, corso Sempione tra le vie Barlocco e Lampugnani e, nell’Oltresempione, via Filzi nel tratto tra le vie Barbara Melzi e Thomas.

Saranno realizzati nuovi marciapiedi e sistemati quelli esistenti

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di nuovi marciapiedi nelle vie Moscova, Damiano Chiesa e Manin (Oltresempione) e la sistemazione di marciapiedi esistenti in tratti delle vie Trivulzio, Canazza, Colli di Sant’Erasmo, Brennero (Oltresempione); Cattaneo, dell’Amicizia, Menotti, Ancona e Lazio (Oltrestazione); Fogazzaro (Oltresaronnese); corso Sempione, corso Italia e viale Gorizia (centro).