Strada chiusa due settimane per lavori

Cantiere aperto. Dalle 9 di lunedì 9 Febbraio sino a lunedì 23 Febbraio 2026, la strada provinciale SP 203 Rosate – Noviglio, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni per lavori di ripristino e consolidamento di un condotto di continuità idraulica sotterraneo.

Deviazione sulla SP 30

Il traffico, compreso il trasporto pubblico locale, verrà quindi deviato sulla strada provinciale SP 30, direzione Coazzano di Vernate, Binasco, Santa Corinna di Noviglio. Si precisa che prima di disporre la chiusura totale della strada provinciale, gli enti interessati hanno attentamente valutato tutte le possibili soluzioni alternative volte a ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza prendendo in considerazione: l’istituzione del senso unico alternato, l’esecuzione dei lavori in orario notturno, il posticipo degli interventi durante il periodo pasquale. Tali soluzioni non sono risultate tuttavia praticabili per motivi tecnici e di sicurezza e l’intervento non poteva essere rinviato.