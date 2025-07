Strada Bubbiano-Casorate Primo in anticipo sui tempi previsti

Proseguono le attività che coinvolgono la Città Metropolitana tese a realizzare la nuova strada che collegherà i Comuni di Casorate Primo (in provincia di Pavia) e Bubbiano. La Provincia di Pavia ha illustrato ai Comuni coinvolti lo stato di avanzamento progettuale che nei prossimi mesi verrà esaminato dalla conferenza dei servizi e in termini di verifica di assoggettabilità all'impatto ambientale.

La nuova infrastruttura, di circa 1 chilometro di lunghezza garantirà due corsie di 3,50 metri ciascuna e due banchine pavimentate di 1,25 metri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare i collegamenti tra le comunità di Bubbiano, Casorate Primo, Calvignasco e Rosate. L’infrastruttura nasce da un percorso condiviso avviato nel 2022, con l’obiettivo di ridurre il traffico, migliorare la sicurezza e favorire la riqualificazione ambientale e urbana dell’area. L’intervento, che ha ricevuto l’approvazione congiunta degli Enti, è stimato in 1,95 milioni di euro, con il contributo finanziario di 1,62 milioni di euro dalla Città Metropolitana e di 330mila euro dalla Provincia di Pavia.

«Sono soddisfatta del lavoro dei nostri uffici e della collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte, stiamo lavorando a pieno regime e nel rispetto dei tempi prefissati per costruire un'importante arteria per la mobilità interprovinciale, risolvendo un "collo di bottiglia" e portare un miglioramento tangibile della qualità della vita per i cittadini delle due province - ha sottolineato la consigliera delegata alle infrastrutture della Città Metropolitana Daniela Caputo - La sinergia tra gli Enti si sta dimostrando molto efficace».

L’accordo per realizzare la strada è stato siglato a novembre del 2024, in quell’occasioni i firmatari, tra cui il primo cittadino di Rosate Carlo Tarantola, aveva affermato che si trattava di «una giornata memorabile».

A meno di un anno, il sindaco di Rosate, uno dei Comuni che beneficerà di questa nuova direttrice ha rimarcato che si è trattato di :

«un lungo percorso che dopo anni si concretizza. Dopo 50 anni finalmente i cittadini del territorio potranno avere una strada nuova in assoluta sicurezza. Un risultato straordinario, che favorirà il flusso di traffico tra le due province quella pavese e milanese. Per quanto riguarda Rosate è indubbio che con la realizzazione di questa nuova strada i collegamenti saranno sicuramente più comodi e soprattutto in sicurezza. Per gli utenti rosatesi sarà senza dubbio più comodo raggiungere Casorate Primo e soprattutto l'ospedale Carlo Mira e i suoi servizi. Per quanto mi riguarda sono molto soddisfatto del lavoro sin qui svolto visto che si prospetta anche un anticipo sui tempi previsti dal cronoprogramma».