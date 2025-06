Dopo diverse richieste di poter buttare i rifiuti indifferenziati alla piattaforma ecologica di Canegrate, Aemme ha ribadito l'assoluto divieto di questa pratica.

Stop al conferimento dei rifiuti indifferenziati all'isola ecologica

Non si tratta di un caso isolato, ma di un malcostume che sta prendendo sempre più piede all’interno della piattaforma rifiuti di Canegrate.

Ultimamente all’impianto di via Cavalese si presentano alcuni cittadini pretendendo di conferire nei due cassoni adibiti esclusivamente alle lettiere degli animali anche i rifiuti indifferenziati, introdotti per lo più all’interno del sacco viola che a Canegrate è fuori legge da ben 9 anni, precisamente dal giugno 2016, quando era stato introdotto il sacco grigio con il microchip per il calcolo della Tariffa Puntuale.

L'unica eccezione sono le lettiere

E’ dunque, tassativamente vietato conferire in piattaforma i rifiuti indifferenziati: ciascun cittadino li deve esporre nel sacco grigio con il microchip oppure nel cassone con il microchip (se si tratta di un’utenza non domestica), all’esterno delle proprie pertinenze. L’unica eccezione concordata con il Comune di Canegrate è la possibilità di conferire in piattaforma le lettiere degli animali domestici, ma anche queste ultime vanno obbligatoriamente inserite all’interno del sacco grigio con il microchip.

L’operatore presente in piattaforma ha, pertanto, il dovere di respingere tutti i conferimenti di rifiuto indifferenziato introdotti nel vecchio sacco viola e di segnalare ad AEMME Linea Ambiente e al Comune quei cittadini che contravvengono al regolamento in vigore.