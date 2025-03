Stop agli allagamenti, al via i lavori nel parcheggio di via Podgora

Stop agli allagamenti, proseguono a Legnano gli interventi del progetto Città metropolitana Spugna.

Via ai lavori anti-allagamenti nel parcheggio di via Podgora

Sono cominciati lunedì 17 marzo, con la rimozione della pavimentazione e delle cordonature, i lavori per la disconnessione dalla rete fognaria del parcheggio di via Podgora, secondo il progetto esecutivo presentato da Città metropolitana di Milano e Gruppo Cap. Si tratta del terzo intervento a Legnano, dopo quello nel giardino di piazza Trento Trieste e nel parcheggio di corso Magenta, del progetto che comprende 90 interventi in 32 comuni del territorio che vede coinvolti Città metropolitana di Milano in qualità di soggetto coordinatore e beneficiario di un finanziamento Pnrr da circa 50 milioni di euro, e Gruppo Cap, gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano, in qualità di soggetto esecutore.

L'obiettivo è anche di mitigare le isole di calore in città

Il progetto Spugna punta a realizzare diversi interventi di drenaggio urbano sostenibile per consentire l‘assorbimento dell’acqua piovana, con una particolare attenzione agli eventi più intensi, senza intasare le reti fognarie ed evitando allagamenti. Gli interventi si basano su processi naturali che sfruttano piante ed elementi vegetali per assorbire l’acqua e prevedono la sostituzione dell’asfalto con superfici permeabili in grado di far filtrare l’acqua e, allo stesso tempo, mitigare le isole di calore nel tessuto urbano.

Una vasca permetterà la disconnessione dalla rete fognaria

Con i lavori partiti questa settimana si provvederà a ristrutturare il sistema di drenaggio grazie all’impianto di un’apposita vasca a celle drenanti con alta capacità di accumulo che consentirà la disconnessione dalla rete fognaria e a favorire la dispersione delle acque piovane in superficie. Saranno rifatti il manto bituminoso del parcheggio, le cordonature e le isole verdi. L’intervento rigenererà circa 3.600 metri quadrati. La durata dei lavori, che non interesseranno la sede stradale di via Podgora, è stimata in circa un mese e mezzo. Il quadro economico dell’intervento supera i 250mila euro.

"In questo modo l'area potrà smaltire da sola l'acqua piovana"

L'assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi osserva:

"Il terzo intervento del progetto Spugna appena partito a Legnano insiste su un’area periferica ma importante per alimentare la raccolta delle acque che dall’Oltrestazione si dirigono verso l’asse centrale della città. Tutti questi interventi rispondono a una necessità fondamentale per la mitigazione idrica: rendere le aree interessate autosufficienti, ossia in grado di smaltire da sole le acque meteoriche, sgravando così la fognatura di un carico che, in presenza di precipitazioni abbondanti, rischia di creare quei problemi che negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico in atto, alcune zone della nostra città hanno sofferto in più occasioni. Quello di Cap è quindi un impegno fondamentale per la tutela del territorio e per la costruzione di una città realmente sostenibile sotto il profilo ambientale".