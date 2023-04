Stoccata vincente, un assegno da 500 euro per aiutare gli schermidori turchi che vivono nelle zone terremotate

Una stoccata vincente, ma questa volta non a battere l’avversario in pedana ma per allungare la mano a chi pratica lo stesso sport, la scherma, ed è in difficoltà a causa del terremoto che ha colpito recentemente la Turchia (e la Siria).

Un bellissimo gesto dei ragazzi e delle ragazze della Escrime & Sport Scherma

E’ stato un bellissimo gesto quello compiuto nella mattinata di venerdì dai ragazzi e dalle ragazze di Escrime & Sport Scherma Rho che insieme a genitori e allenatori, sono stati accolti nella sala del Consiglio comunale dal sindaco Andrea Orlandi e dall'assessore allo Sport Alessandra Borghetti per un'iniziativa benefica.

Gli atleti e i loro allenatori hanno infatti consegnato al primo cittadino rhodense e all’assessore un assegno da 500 euro raccolti grazie a un'iniziativa legata alle uova pasquali: i soldi permetteranno a 5 giovani schermidori turchi, che vivono nella zona colpita del terremoto, di partecipare a un Camp organizzato dall'associazione Future Champions Camp a Istanbul.

Una società al passo coi tempi che agli allenamenti abbina progetti di solidarietà

Dell'associazione fa parte Enrico Garozzo, campione olimpico che da un anno e mezzo è anche allenatore alla Escrime & Sport e che è impegnato in numerose iniziative benefiche

L'associazione, guidata dal presidente Sergio La Spada, conta 120 tesserati dai 6 ai 20 anni ed è presente a Rho dal 2017. Una società al passo con i tempi che agli allenamenti e alle gare abbina sempre iniziative di solidarietà per far capire agli atleti che frequentano i corsi di scherma i veri valori dello sport. E per quanto riguarda il fatto puramente sportivo nel mese di febbraio di quest’anno 12 atleti e atlete hanno partecipato a Bolzano ai Campionati italiani a squadre mentre altri 20 atleti si sono cimentati a Brescia nella 3 tappa del Fencing Arena.