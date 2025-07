"Stendi i panni", l'esposizione per una rinascita delle donne

CONTRO LA VIOLENZA

A cura de Servizio di accoglienza Housing Alto Milanese della Fondazione Padri Somaschi, esposizione ispirata al "The clothesline project"

"Stendi i panni", alla Tela di Rescaldina l'esposizione per una rinascita delle donne.

Si chiama "Stendi i panni" ed è l'esposizione che si può visitare alla Tela, immobile confiscato alla criminalità organizzata sulla Saronnese a Rescaldina. A presentarla è il Servizio di accoglienza Housing Alto Milanese della Fondazione Padri Somaschi, esposizione ispirata al "The clothesline project" nato negli anni Novanta negli Usa, alla Utah Valley University.

Le opere esposte

"Un filo e tante mollette reggono panni con parole di donne che hanno vissuto situazioni di violenza e che ora si sono lasciate alle spalle quelle esperienze, imprimendo una svolta alla propria vita - spiegano i promotori dell'iniziativa - Le magliette dipinte sono il frutto di laboratori creativi condotti dalle operatrici del Servizio di Accoglienza Housing Alto Milanese riservati alle donne ospiti del servizio. Laboratori che hanno costituito un’occasione per esprimere il proprio sentire, condividere, creare connessioni e

relazioni tra donne. Le frasi scritte sulle magliette rispondono a domande quali: quale è la cosa che ti piace della tua vita qui, oggi? Quale la cosa che resta problematica qui, oggi? Cosa ti aspetti dal nuovo futuro? Dove il qui e l’oggi sono stati lasciati alla libera interpretazione delle autrici. Non si troveranno tanto parole o frasi sulla violenza subita, quanto piuttosto parole sulle nuove fatiche, sulle nuove positività e sul nuovo possibile futuro.

La mostra si offre non solo come spazio di espressione, di reciproco ascolto e di auto riconoscimento, ma anche come un’opportunità per accrescere consapevolezza pubblica sul tema della violenza di genere, un’occasione per comprendere e comprendersi più da vicino, verso un rafforzamento di un senso di solidarietà e di comunità territoriale, nella direzione di un cambiamento radicale di mentalità e di pensiero sulle relazioni".

La mostra è allestita alla Tela e sarà visitabile fino al 12 settembre 2025 ed è visitabile negli orari di apertura dell’Osteria.