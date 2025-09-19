La terrazza del ristorante Dinner si trasforma nel palcoscenico ideale per la cena dei Soci della Famiglia Legnanese.

“Stelle e spille”: la cena della Famiglia Legnanese

È una piacevole abitudine conviviale che da anni rappresenta il saluto tra soci che dà il via alla pausa estiva, ma che quest’anno – complice il denso programma associativo delle ultime annate e gli eventi che si sono rincorsi sino a inizio luglio – è stata rimandata al 14 settembre. Ci si ritrova con piacere, pronti per gli appuntamenti dell’ultimo quadrimestre, tra serate con nuovi argomenti interessanti e i nostri autunnali e ricorrenti momenti importanti rappresentati dalla Giornata dello Studente e dal Premio Tirinnanzi.

Arrivano i Soci, molti abbronzati, riposati e sorridenti, si raccontano delle vacanze, di luoghi, storie, di progetti nuovi. E sono davvero numerosissimi! Tra saluti, chiacchere piacevoli e buon cibo si giunge al momento di festeggiare insieme chi da tanto tempo fa parte della Famiglia, ha collaborato alla sua storia e partecipato attivamente per anni alla sua crescita e a farla diventare il riferimento storico e culturale che è oggi.

I “Soci Storici” applauditi quest’anno sono stati:

Walter Ceriani

Giovanni Donelli

Piero Donelli

Giuseppe Prandi

Vittorio Prandoni

Giuseppe Zuccotti

E “dulcis in fundo”, giusto prima del dolce, sono stati accolti calorosamente e “spillati” con il distintivo bianco-rosso, una buona parte dei nuovi soci, che quest’anno sono finora una quarantina, davvero numerosi.

Non poteva mancare il saluto finale del Prevosto, Monsignor Cairati.