Stella Polare: Da venticinque anni al servizio degli anziani

Una torta con 25 candeline, palloncini colorati e soprattutto un centinaio di persone pronte a far festa per il raggiungimento dell’importante traguardo. Si è svolta mercoledì nella sede di via Buon Gesù la festa per i primi 25 anni del centro Stella Polare di Rho che dal lontano 1997 è un punto di riferimento per il tempo libero e il benessere delle persone della terza età.

L'assessore Paolo Bianchi: "Un servizio divenuto nel tempo un punto di riferimento"

«Sono qui ad augurare buon compleanno a un servizio divenuto nel tempo spazio di riferimento per accompagnare in modi diversi gli anziani del territorio – ha evidenziato l'assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi – Stella Polare si gioca su tre parole chiave: divertimento, relazione e cura. E’ uno spazio di relazione dove gli anziani possono svolgere varie attività, lo dimostrano le foto che raccontano questi venticinque anni di impegno, tra danze, gite, giochi. E’ molto bello vedere qui, insieme a chi frequenta il centro, tanti operatori che sono stati presenti in passato. E’ stato anche giusto fare memoria di chi non c’è più, ma qui ha trovato un luogo piacevole in cui vivere le proprie giornate, con un accompagnamento reale che ha lasciato il segno nella vita di molti.

Nuove attività in programma con Alzheimer Café e Oltreiperimetri

Il servizio sta crescendo con nuove attività e in collaborazione con Alzheimer Café e Oltreiperimetri, per essere un punto di riferimento per il tempo libero e il benessere degli anziani, grazie alla presenza di professionisti, medici, esperti di alimentazione o di problemi cognitivi».

Oltre all’assessore Bianchi, a fare gli auguri ad anziani, operatori e volontari, c’erano la referente Giovanna Magistrelli e l’assistente sociale Cristina Cozzi. Prima del taglio della torta l’assessore Bianchi ha letto il messaggio inviato dal sindaco Andrea Orlandi.