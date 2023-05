Ancora sangue in autostrada, muore a 25 anni tra Rho e MIlano Certosa

Un tamponamento violento che non gli ha lasciato scampo. E' morto così, sotto un mezzo pesante nel tratto della A4 tra Pero e l’uscita di viale Certosa in direzione di Milano, nel tardo pomeriggio di ieri un ragazzo di 25 anni residente a Carugo in Provincia di Como.

Il giovane alla guida di un furgone ha tamponato il camion che lo precedeva

Quando pompieri e soccorritori del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso del giovane. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale intervenuta sul posto il 25enne era alla guida di un furgone quando, per cause an- cora in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un mezzo pesante, carico di bombole d’ossigeno, che lo precedeva.

Illeso il conducente del mezzo pesante portato in ospedale sotto shock

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno estratto il corpo privo di vita dall’abitacolo. Il 25enne è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Illeso il conducente del mezzo pesante, un 50enne, che è stato accompagnato in ospedale in codice verde sotto shock.

Sul corpo del 25enne è stata disposta l’autopsia

Dopo aver estratto il giovane dalle lamiere del furgone che guidava, la salma del ragazzo originario di Carugo è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Milano dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Gli agenti della Polizia stradale cercheranno, invece, di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.