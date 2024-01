Stefano Baiona nuovo comandante della Polizia Locale

E’ Stefano Baiona il nuovo comandante della Polizia Locale di Cornaredo. L’ufficiale ha preso il posto di Paolo Maestroni, andato in pensione il 24 dicembre.

Polizia locale

Classe 1977, Baiona ha ricevuto dal commissario prefettizio l’incarico di guidare il comando sino al prossimo 31 agosto, quando sarà già stato eletto il nuovo sindaco di Cornaredo da cui dipende la nomina. Baiona non è certo nuovo nel nostro territorio: dal 2000 è agente di Polizia locale a Milano, dove ha ricoperto incarichi nell’unità radiomobile, in particolare nel unità motociclisti. Nel 2019 è giunto a Settimo Milanese, da vice commissario, dove ha ricevuto l’incarico di vice del comandante Fabrizio Zampieri. Dal giugno del ‘22 e sino a novembre 2023 ha svolto, grazie alla convezione fra comuni, anche il ruolo di comandante nel comune di Vidigulfo in provincia di Pavia. Ora l’arrivo a Cornaredo, sempre regolamentato dalla convenzione fra i due comuni.

Stefano Baiona

Nel passato di Baiona anche una lunga lista di elogi e riconoscimenti ufficiali per il lavoro svolto, fra cui l’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano che nel 2017 fu assegnato agli agenti milanesi che si erano recati ad Amatrice per aiutare la popolazione, dormendo in tenda e prestando servizio nei comuni maggiormente colpiti. Un impegno, quello in seguito ad eventi calamitosi nel territorio nazionale, a cui Baiona ha sempre risposto affermativamente: anche in occasione del terremoto in Emilia nel 2012, o per il crollo del ponte Morandi a Genova, o ancor prima per l’alluvione che colpì la Liguria e per cui fu necessario l’intervento di soccorritori da tutta Italia.

Moto e sport

Fuori dal lavoro non mancano le passioni: da quella per la motocicletta (coltivata anche grazie a 14 anni vissuti nel nucleo motociclisti del Comando di Milano), a quella per lo sport, con corsa e palestra ai primi posti. Infine, l’arte: passione mai sopita sin dai tempi del liceo artistico, e che lo spinge tuttora a dipingere.